أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى جيرارد بيكيه مدافع برشلونة وصديقته السابقة المطربة الشهيرة شاكيرا توصلا لاتفاق بشأن حضانة طفلهما بعد انفصالهما الشهر الماضي.

ومنذ إعلان بيكيه وشاكيرا انفصالهما بعد أكثر من 12 عاما من العلاقة الرومانسية ، ظهرت كل أنواع الشائعات والخلافات الداخلية خاصة القانونية حيث لا تزال حضانة طفليهما، ساشا وميلان ، قضية لم تحل ، لكنهما على الأقل توصلا إلى اتفاق مؤقت لشهر أغسطس/آب الحالي.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إلى شاكيرا وبيكيه يسعيان للتوصل إلى اتفاق نهائي، حيث يواصل الفريق القانوني لكليهما الاجتماع والبحث عن أفضل طريقة ودية لعدم تغيير تطور الطفلين القاصرين ، والسعي دائمًا لتحقيق الأفضل لهما.

ومع ذلك ، فإن نية شاكيرا وبيكيه مع الطفلين مختلفة تمامًا. تريد المغنية الكولومبية أن يعيشوا معها في قصرها في ميامي ، بينما يطالب الدولي الإسباني السابق باستمرار تربيتهم في برشلونة مسقط رأسه.

وتوصل كلاهما إلى اتفاق سلام مؤقت بشأن ساشا وميلان حيث يقضي الطفلان أسبوعين مع والدهما. عاد الأطفال إلى برشلونة بعد أن كانوا مع شاكيرا في سان دييغو والمكسيك ولوس أنغلوس.

وسيكون ساشا وميلان مع بيكيه في شقته، بينما عادت شاكيرا إلى منزل العائلة وغادر الطفلان مع بيكيه حيث يحضر الطفلان نهائي كأس جوان غامبر يوم الأحد مع والدهما وكذلك ظهوره الأول في الليغا يوم السبت 13 من الشهر الحال ضد رايو فاليكانو.

من ناحية أخرى ، تستمر المفاوضات، حيث يبحث الفريق القانوني عن اتفاق نهائي بين الصديقين السابقين ، لكن كل شيء يشير إلى أن هناك احتمالًا أكبر بأن ميلان وساشا سيستمران في برشلونة على الأقل خلال هذا العام.

ولم يكن كأس العالم 2010 هو العام الذي فازت فيه إسبانيا باللقب المرموق بفضل هدف أندريس إنييستا الشهير ، بل كان أيضًا العام الذي التقت فيه شاكيرا وبيكيه.

ومنذ نهائيات كأس العالم الشهيرة تلك ، كان للزوجين علاقة استمرت 12 عامًا حيث عاش كلاهما معًا في برشلونة مع طفليهما حتى الرابع من يونيو/حزيرات الماضي عندما جعلوا انفصالهما رسميًا.

وحاولت شاكيرا في الأيام الأخيرة أن تنسى المشاكل التي ابتليت بها من نظام الضرائب الإسباني ، إذ استمتعت المغنية الكولومبية بمباراة للبيسبول في لوس أنغلوس ، حيث شاهدت مباراة لوس أنغلوس دودجرز مع أطفالها.

وطلب مكتب المدعي العام الإسباني حبس المغنية. ويرجع ذلك إلى جرائم الاحتيال المزعومة ضد وزارة الخزانة الإسبانية التي كانت المطربة الكولومبية قد ارتكبها من 2012 إلى 2014.

كما طلب مكتب المدعي العام تغريمها 24 مليون يورو عن نفس الجرائم ، لأنه يدعي أن المغنية العالمية أقامت معظم الوقت في إسبانيا ، وبالتالي كان عليها أن تدفع ضرائب في البلاد.

وفي غضون ذلك ، يرى بيكيه كيف أن دوره في موسمه الخامس عشر في برشلونة سيتراجعتمامًا. وسيكون قلب الدفاع الكتالوني خامس مدافع في الترتيب لدى المدير الفني تشافي هرنانديز وذلك بعد التعاقد مع أندرياس كريستيانسن وغول كوندي ، إلى جانب رونالد أراوغو وإريك غارسيا.