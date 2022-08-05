أمين جويري على رادار ريال مدريد لمرحلة ما بعد كريم بنزيما

اقترب لوكا يوفيتش وبورخا مايورال من الرحيل عن ريال مدريد إلى فيورنتينا وخيتافي على التوالي وكذلك ماريانو دياز، لذلك ينشغل ريال مدريد بالتعاقد مع مهاجم يكون بديلا للفرنسي المخضرم كريم بنزيما ويبدو أنه وجد هدفه في الدوري الفرنسي.

وكان حسم التعاقد مع مهاجم هدفا لريال مدريد لعدة أسابيع. ولسبب وجيه. مع تقدم بنزيما في العمر على الرغم من تألقه بقميص ريال مدريد الموسم الماضي، لكن إدارة ريال مدريد مشغولة بالتحضير للمستقبل.

وعلاوة على ذلك في الوقت الذي خسر فيه بطل إسبانيا وأوروبا يوفيتش ومايورال ويمكنه أيضًا أن يخسر ماريانو دياز يجد النادي الملكي نفسه في موقف يتحتم عليه التعاقد مع مهاجم جديد لكن المهمة لا تبدو سهلة.

وبعدما فكر ريال مدريد في البرازيلي غابرييل جيسوس، الذي غادر إلى آرسنال، و الألماني تيمو فيرنر الذي يقترب من العودة إلى لايبزيغ ووضع مانشستر يونايتد المهاجم بنغامين سيسكو في مرماه أو حتى راؤول دي توماس، يكافح ريال للعثور على اللؤلؤة النادرة.

ومع ذلك، فإن أحدث المعلومات من محطة ”أوندا سيرو“ الإسبانية وصحيفة ”سبورت“ تؤكد أنه من الواضح أن النادي الملكي ليس لديه نية للاستسلام.

ومن أجل مستقبله الهجومي، سيكون بطل أوروبا مستعدًا لتسريع المفاوضات مع نيس للتعاقد مع أمين جويري قبل أن يرتفع سعره.

علاقة ريال مدريد وبرشلونة تدخل مرحلة جديدة من الود https://t.co/FPQraABHDz pic.twitter.com/VGW3KWWQZG — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 4, 2022

إعارة لنيس قبل انضمامه

اشترى نيس جويري البالغ عمره 22 عاما مقابل 7 ملايين يورو منذ عامين من أولمبيك ليون ولم يستغرق وقتًا طويلاً لإقناع جماهير نيس بموهبته.

وسجل جويري 22 هدفًا في موسمين، وتأثيره الهجومي مستمر حتى أصبح جويري أحد أفضل المهاجمين في الدوري الفرنسي مما جذب إليه أنظار الريال.

وأظهر ستاد رين وويستهام يونايتد أيضًا اهتمامًا بمهاجم نيس الذي تقدر قيمته المالية بـ 42 مليون يورو وفقًا لموقع ترانسفيرماركت، لذلك كان قادة ريال مدريد يفكرون بالفعل في التعاقد مع جويري والإبقاء عليه في نيس على سبيل الإعارة حتى العام المقبل.

ورغم هذه الأفكار لا تزال الصفقة معقدة في ضوء المواقف الحالية لنيس وللاعب، خاصة وأن الدولي الفرنسي الشاب لا يفكر في الرحيل عن نيس لكن قد يضعف أمام إغراءات ريال مدريد وفرصة خلافة مواطنه بنزيما.