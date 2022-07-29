وصفها بالجهل.. لابورتا يرد بقوة على انتقادات ناغلزمان مدرب بايرن ميونخ

رد خوان لابورتا رئيس برشلونة بشكل قوي على الانتقادات التي وجهها يوليان ناغلزمان المدير الفني لبايرن ميونخ لتصرفات النادي الكتالوني في سوق الانتقالات.

وقال لابورتا على هامش معسكر الإعداد الحالي للفريق في الولايات المتحدة في رده على المدير الفني الألماني: ”ما أود أن أسأله هو أن تنظر إلى حسابك، لقد أتت أموال كبيرة من انتقال روبرت ليفاندوفسكي. أحترم الجميع ولا أتدخل فيما يخص صفقات الآخرين“.

رسميًا: برشلونة يتوصل إلى اتفاق مع إشبيلية لضم جول كوندي https://t.co/oQ6DcOSPx4 pic.twitter.com/bhaRQ5ExWD — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 28, 2022

وتابع لابورتا في تصريحات أبرزتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“: ”أعطيهم ميزة الشك في أنهم ربما اعتقدوا أننا لا نستطيع، لكنهم لم يقيسوا قوة برشلونة وقوة المجلس الجديد. إنه جهل ونقص في المعلومات عن نادينا. صحيح أننا كنا في وضع طارئ، لكننا غادرنا المستشفى وبقي هؤلاء السادة في الصفحة التي طويناها“.

وأضاف ”يتظاهرون بالدهشة للاستفادة من ميزة تنافسية، أود أن أقول لهم إننا مستيقظون، وإن برشلونة قد عاد. إذا لم أشارك فيما يفعله الآخرون، فلا ينبغي أن يتورطوا فيما نقوم به. ربما يفعلون ذلك لأنهم يعتقدون أننا سنواصل العمل في سوق الانتقالات ويرون أننا تجاوزناهم. دعهم يقلقون بشأن أنفسهم“.

وشدد على أن ”منافسينا يرون أننا نتعاقد بشكل جيد، واللاعبون يريدون القدوم إلى برشلونة، لكن جميع الأندية أقوى ويفعلون ما يرونه مناسبا لهم ولا أشارك فيه. فرانك كيسي وكريستنسن انضما في صفقات مجانية. ثم رافينيا وليفاندوفسكي في ظروف مقبولة لبرشلونة. حظى رافينيا بعروض أفضل منا لكنه أراد المجيء“.

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وفي إشارة إلى المدافع الفرنسي غول كوندي، أشار رئيس برشلونة إلى أن ”ناديه (إشبيلية) أراد نقله إلى ناد قدم عرضًا أفضل، لكن اللاعب تحمّل القدوم إلى برشلونة. وأيضًا يقوم اللاعبون بتعديل رواتبهم وفقًا لأبعاد هيكل رواتبنا. وأكرر أنه إذا كان هذا يثير قلق منافسينا، فهذا يعني أننا نقوم بذلك بشكل صحيح“.

وأكد أن ”برشلونة سينافس مرة أخرى على كافة البطولات. إن وزن وقوة نادٍ له أكثر من 122 عامًا من التاريخ عظيمان للغاية، وأصوله ذات قيمة عالية. صحيح أنني كنت أرغب في عدم بيع نسبة حقوق البث التلفزيوني، لكن الموقف كان معقدًا وتطلب الشجاعة واتخاذ القرارات، لأن كرة القدم لا تنتظر ومشجعينا الذين اعتادوا على الانتصارات والألقاب يستحقون ذلك“.