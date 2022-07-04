رسميا.. برشلونة يتعاقد مع أندرياس كريستنسن

أعلن برشلونة رسميا التعاقد مع المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع تشيلسي.

وقال برشلونة في بيان رسمي: ”توصل برشلونة إلى اتفاق مع أندرياس كريستينسن، وسيوقع اللاعب عقدا حتى صيف 2026، وسيكون الشرط الجزائي بقيمة 500 مليون يورو“.

10 things you (probably) didn't know about our new signing, Andreas Christensen … 𝘚𝘖𝘔-𝘏𝘐 ! pic.twitter.com/BJY9fvq8gA — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 4, 2022

وأضاف ”برشلونة سيقدم كريستينسن يوم الخميس المقبل، حيث سيوقع العقود في المدينة الرياضية، ثم يرتدي قميص النادي في ملعب تيتو فيلانوفا، قبل عقد المؤتمر الصحفي الخاص به“.

وساعد كريستينسن البالغ عمره 26 عاما تشيلسي على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2020/2021 إلى جانب كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبية في 2021.

ولم يعد كريستنسن، الذي خاض 56 مباراة مع الدنمارك، يرتبط بأي فريق بعد انتهاء عقده مع تشيلسي الشهر الماضي.

وكان برشلونة قد أعلن في وقت سابق من اليوم الإثنين التعاقد مع لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي، قادما من ميلان، في صفقة انتقال حر أيضا، بعد نهاية تعاقده مع ميلان.