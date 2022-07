رسميا.. برشلونة يتعاقد مع أندرياس كريستنسن

أعلن برشلونة رسميا التعاقد مع المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع تشيلسي.

وقال برشلونة في بيان رسمي: ”توصل برشلونة إلى اتفاق مع أندرياس كريستينسن، وسيوقع اللاعب عقدا حتى صيف 2026، وسيكون الشرط الجزائي بقيمة 500 مليون يورو“.

