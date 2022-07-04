موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية في أمريكا

يواجه ريال مدريد، بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، غريمه التقليدي برشلونة في 24 يوليو الجاري، في إطار مواجهة ودية تحتضنها مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وستقام المباراة في 24 يوليو على ملعب ”أليغيينت ستاديوم“ الذي يتسع لـ65 ألف متفرج، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الدوري الإسباني في أغسطس المقبل.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 5 صباحًا بتوقيت السعودية.

وبعد ثلاثة أيام من مواجهته مع برشلونة، يلتقي ريال مدريد مع كلوب أمريكا المكسيكي في سان فرانسيسكو، قبل الانتقال إلى لوس أنغلوس للقاء يوفنتوس الإيطالي في 30 يوليو.

أما برشلونة، سيتحضر لمواجهة ريال بلقاء إنتر ميامي الأمريكي في 19 يوليو ثم يواجه يوفنتوس في 26 يوليو في دالاس، قبل إنهاء جولته بلقاء ضد نيويورك ريد بولز في 30 يوليو.

وستكون المرة الثانية التي يتواجه فيه ريال وبرشلونة على الأراضي الأمريكية بعد يوليو 2017 حين لعبا على ملعب ”هارد روك ستاديوم“ في ميامي أمام مدرجات ممتلئة بـ64 ألف متفرج، وفاز حينها النادي الكاتالوني 3-2.

وتوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني الموسم المنصرم قبل أربع مراحل على نهايته متقدماً بفارق 13 نقطة على برشلونة، لكن الأخير حقق انتصاراً ساحقاً في معقل غريمه 4-صفر حين التقى الفريقان على ”سانتياغو برنابيو“ في مارس.

وكان برشلونة أعلن اليوم الإثنين تعاقده مع فرانك كيسي لاعب وسط ساحل العاج في صفقة انتقال مجاني بعد مغادرة ميلان.

وقال برشلونة إن كيسي وقع عقدا حتى يونيو حزيران 2026 يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 500 مليون يورو (522.80 مليون دولار).

وغادر اللاعب البالغ عمره 25 عاما ميلان بعد انتهاء عقده في يونيو حزيران بعدما ساعد النادي الإيطالي على الفوز بأول ألقابه في دوري الأضواء منذ 11 عاما الموسم الماضي.

وخاض كيسي 58 مباراة مع منتخب ساحل العاج.