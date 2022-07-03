جيرارد بيكيه يفتح معركة حضانة الأبناء مع شاكيرا

بعد علاقة استمرت 12 عامًا انفصل الثنائي الإسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة والمغنية الكولومبية ”شاكيرا“، لتبدأ بينهما معركة حسم عدد من القضايا المشتركة أبرزها مصير حضانة ابنيهما ميلان وساشا.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ أن المعركة القانونية بدأت بين الطرفين من أجل الفوز بحضانة ميلان وساشا، وكلف كلاهما فريقًا قانونيًا للحصول على الأطفال.

بيكيه يكسر هاتف مصور صحفي https://t.co/VGstgBWK22 pic.twitter.com/gaGn8SMgmN — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 26, 2022

ووظف قلب دفاع برشلونة مكتب المحامي تامبوريرو أبوغادوس، الذي عمل في عدة حالات طلاق لمشاهير مثل طلاق لاعبة التنس السابقة أرانتسا سانشيز فيكاريو.

من جانبها وضعت المغنية الكولومبية ثقتها في مكتب المحاماة بيلار ماني، محامية قانون الأسرة في برشلونة.

وترغب ”شاكيرا“ بنقل طفليها معها إلى ميامي الأمريكية حيث تملك هناك قصرًا وتشعر بالراحة، بينما لا تملك الكثير من الأصدقاء في برشلونة في إسبانيا.

وظهرت ”شاكيرا“ في عدة صور تقضي عطلتها برفقة طفليها ميلان وساشا في ميامي، وترغب في أن يبقيا معها في نفس المدينة لعدة اعتبارات كونها المدينة التي يتواجد فيها أفراد عائلتها تونينو ولوسي، ووالداها وليام مبارك، وإيزابيل ريبول.

تقرير: تشافي أخبر بيكيه بأنه خارج خططه في الموسم المقبل https://t.co/kZ7m1eQ9X7 pic.twitter.com/h9QtReo72P — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 13, 2022

وأكدت صحيفة ”ماركا“ أن جيرارد بيكيه اتخذ الخطوة الأولى في الصراع حول حضانة الأبناء قانونيًا ويرغب بنقل طفليه للعيش في برشلونة بجواره.

ومع ذلك، وبحسب الصحفية الإسبانية، فإن بيكيه وشاكيرا كانا على استعداد لإيجاد حل توافقي في الموضوع مع نظام زيارة متساهل حتى لا يضر أو يغير هدوء الصغيرين ميلان وساشا.

وكان جيرارد بيكيه وشاكيرا قد أعلنا انفصالهما عبر بيان قصير بعد تزايد الشائعات حول نهاية علاقتهما، ولم يذكرا الأسباب الحقيقية لنهاية علاقة امتدت 12 عامًا، وبدأت منذ نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.

وذكرت عدة تقارير إعلامية أن سبب الانفصال هو خيانة بيكيه لشاكيرا مع فتاة صغيرة بينما تحدث مقربون من المغنية الكولومبية عن مشاكل مالية، حيث رفضت منح مدافع برشلونة مبلغًا ماليًا كبيرًا للقيام باستثمارات جديدة.

وقبل أيام أشارت صحيفة ”أس“ إلى أن برشلونة بدأ يفكر بكيفية التخلص من مشاكل جيرارد بيكيه نظرًا للشكوك بشأن مشاكله البدنية، وإصاباته المتكررة الموسم الماضي.

وقالت الصحيفة إن النادي يعتقد أنه غالبًا ما يكون في قلب الإعصار بسبب خلافاته وأعماله البعيدة عن كرة القدم.