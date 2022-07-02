مودريتش: من حق مبابي أن يقرر مستقبله.. وسيظل ريال مدريد فوق الجميع

تحدث الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، عن قرار كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، بمفاجأة الجميع بعدم انتقاله إلى الميرنغي وتجديد عقده مع ناديه.

وقرر ”مبابي“ تمديد عقده مع باريس سان جيرمان لمدة 3 سنوات مقبلة ليستمر حتى يونيو 2025، رغم اتفاقه مع ريال مدريد منذ أشهر ولكن النجم الفرنسي غير رأيه في اللحظات الأخيرة.

وقال مودريتش في تصريحات لصحيفة ”Sportske“ الكرواتية، اليوم السبت: ”من حق مبابي أن يقرر ما يحلو له، وكل شخص قادر على اتخاذ قراراته“.

وأضاف: ”اعتقدنا أنه سيأتي إلى ريال مدريد، وبالفعل المفاوضات كانت متقدمة للغاية بين الطرفين، ولكن مبابي قام بتغيير قراره وقرر البقاء في باريس، ولن نصلبه“.

وتابع: ”أكرر دائمًا، ريال مدريد فوق الجميع، وسيظل مبابي لاعبًا رائعًا، ولكن ريال مدريد لا يقف على أي لاعب، حصلت على قميص مبابي بعد أن مباراة فرنسا وكرواتيا، بعد طلب من زميلي فيدا، والذي أراده لابنه“.

وشدد: ”مبابي لاعب رائع، ولكن كما أقول دائمًا.. لا يوجد لاعب أهم من النادي، ريال مدريد أعظم نادٍ، وفوق كل اللاعبين، وسيظل دائمًا على هذا النحو“.

وأبرز: ”من المحتمل أن يأتي مبابي في غضون سنوات قليلة.. لقد تعرض لضغوط سياسية واجتماعية وإغراءات من باريس، من المحتمل أن يتبع مبابي رغبته القديمة باللعب في ريال مدريد، ما يبدو الآن أن العلاقات قطعت، والجماهير محبطة، لكن يمكن أن يعود كل شيء مرة أخرى“.

ومنذ 3 أسابيع، مدّد نادي ريال مدريد عقد صانع ألعابه المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش حتى يونيو 2023.

وكتب النادي الملكي عبر موقعه الرسمي: ”توصّل ريال مدريد ولوكا مودريتش إلى اتفاق لتمديد عقد اللاعب حتى 30 يونيو 2023“.

وخاض لوكا مودريتش الذي قاد منتخب بلاده إلى وصافة النسخة الأخيرة من مونديال روسيا 2018، 45 مباراة، الموسم الماضي، وسجل 3 أهداف.

وانضم مودريتش الفائز بالكرة الذهبية، العام 2018، إلى الفريق الملكي، العام 2012، قادمًا من توتنهام الإنجليزي مقابل 35 مليون يورو، وخاض في صفوف ريال 436 مباراة أي أقل بمباراتين فقط من نجم الفريق السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو.