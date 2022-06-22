خافيير تيباس: ناصر الخليفي ثري قطري متغطرس.. يظننا جميعا حمقى

قال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني ”لا ليغا“ إن القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان ”ليس لديه قواعد“، وإنه ”يظننا جميعا حمقى“، مشيرا إلى أن الرابطة ستستمر في صراعها من أجل كرة قدم ”مستدامة وخالية من الخداع“.

وفي حواره مع صحيفة ”ماركا“ الإسبانية قال تيباس: ”الخليفي يظن أن جميعنا حمقى.. حتى هو لا يصدق كذبه“.

وأضاف: ”الخليفي يأتي إلى صحيفة ماركا ليقدم دروسًا بعجرفة وتغطرس الثري الجديد، باريس سان جيرمان لا يخضع للقواعد، سنستمر في صراعنا من أجل كرة قدم مستدامة وخالية من الخداع“.

ورد تيباس بهذه الطريقة على ما قاله الخليفي في مقابلة مع (ماركا) تحدث فيها عن الشكوى المقدمة ضد ناديه بسبب عدم الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف.

وكان الخليفي قد قال: ”نفعل ما نفعله لأننا نعرف أننا نقدر عليه، ليس من ضمن أساليبنا الحديث عن دوريات أو أندية أو اتحادات أخرى، لا نسير ونحن نعطي دروسا ولن نسمح بأن يعطي لنا أحد دروسا، سنستمر في بناء مشروعنا“.

وبعد تمديد عقد كيليان مبابي أعلنت ”لا ليغا“ في 15 من الشهر الجاري أنها قدمت شكوى أمام (يويفا) ضد باريس سان جيرمان، مثل تلك التي قدمتها ضد مانشستر سيتي في أبريل/نيسان؛ بسبب ”عدم التزام الناديين بالقواعد السارية للعب المالي النظيف“.

وتعتبر رابطة الدوري الإسباني أن ”هذه الممارسات تضع نظام التعايش البيئي واستدامة كرة القدم في خطر، وتضر كل الأندية والدوريات الأوروبية، وتساهم فقط في زيادة تضخم السوق بمال لا يخص كرة القدم“.