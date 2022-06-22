على رأسهم ليفاندوفسكي وبرناردو سيلفا.. برشلونة يستهدف ضم 7 لاعبين جدد

يستهدف نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع 7 لاعبين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية الآن، لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

ونشرت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن برشلونة يستهدف سبعة تعاقدات هذا الصيف، بغض النظر عن الوضع المالي السيئ في النادي.

ووفقًا للصحيفة، يتطلع تشافي المدير الفني للبارسا إلى التعاقد مع ثلاثة نجوم من الطراز العالمي من بينهم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ.

كما يعد نجم مانشستر سيتي برناردو سيلفا ومدافع إشبيلية جول كوندي أيضًا في القائمة المختصرة.

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يُزعم أن برشلونة قد صاغ خطة مالية تسمح له بالتعاقد مع اللاعبين الثلاثة، بشكل مثالي قبل بدء جولتهم التمهيدية في أمريكا في 16 يوليو.

ويتوقع برشلونة ضخا نقديا من حقوق البث التلفزيوني، بالإضافة إلى الترخيص والبضائع، خلال الشهر المقبل، هناك أيضًا إمكانية للأموال من بيع فرينكي دي يونغ.

ولا يزال برشلونة ومانشستر يونايتد عالقين في محادثات بشأن النجم الهولندي، حيث يطالب الجانب الإسباني بـ 74 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن دي يونغ للمانيو.

1/ ليفاندوفسكي

يقال إن ليفاندوفسكي، 33 عامًا، وافق بالفعل على الشروط الشخصية مع برشلونة بعد تأكيده رغبته في مغادرة بايرن ميونيخ، وكل ما تبقى هو أن توافق الأندية على رسوم الانتقال.

2/ برناردو سيلفا

صاحب الـ27 عامًا يحظى أيضًا بالإعجاب ولكن لن يتم التعاقد معه إلا إذا انتهى الأمر بمغادرة دي يونغ إلى أولد ترافورد.

تشافي يرى أن برناردو هو البديل المثالي لدي يونغ.

3/ جول كوندي

من ناحية أخرى، يمثل كوندي أولوية قصوى لتشافي، على الرغم من ارتباط اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا بعقد طويل مع تشيلسي.

يقال إن رئيس برشلونة جوان لابورتا يدرس بيع لاعب ودفع مقابل مادي لصالح تشيلسي، حيث ستشمل الصفقة التنازل عن الظهير الأيمن سيرجينو ديست إلى إشبيلية والاستفادة بثمنه في استقدام كوندي.

4 صفقات مجانية وأسعار منخفضة

من المتوقع أن يصل فرانك كيسي وأندرياس كريستنسن إلى برشلونة في انتقالات مجانية، على الرغم من أن قواعد اللعب المالي النظيف يقال حاليًا أنها تمنعهم من التسجيل.

وأخيرًا، يتطلع برشلونة إلى استقدام ثنائي تشيلسي ماركوس ألونسو وسيزار أزبيلوكويتا أيضًا إلى صفقات بأسعار مخفضة، فإن كلاهما سينتهي عقده العام المقبل، لكن أزبيلوكويتا يريد الرحيل هذا الصيف.