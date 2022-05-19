بعد تحديد سعره.. ليفاندوفسكي يقترب من برشلونة

يعتبر انضمام المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة مسألة وقت فقط خاصة بعد زيارة وكيل أعماله بيني زهافي إلى النادي الكتالوني واتفاقه مع النادي الكتالوني على كافة التفاصيل.

ووضعت بعض وسائل الإعلام البولندية بالفعل أرقامًا محددة بشأن الصفقة وأكدت أن الاتفاق النهائي سيبلغ 40 مليون يورو بالإضافة إلى ما سيحصل عليه بايرن ميونخ ولن يتجاوز المبلغ الإجمالي 60 مليون يورو نظرًا لأن عقد اللاعب ينتهي في عام 2023 وقد أخبر ناديه بالفعل أنه لا ينوي تجديده لأنه يريد المغادرة.

وقال حسن صالح حمديتش المدير الرياضي لبايرن ميونخ يوم السبت الماضي إن ليفاندوفسكي أبلغ مسؤولي النادي برغبته في الرحيل وعدم تجديد عقده مع بطل البوندسليغا.

وقبل المباراة الأخيرة في الموسم في ملعب فولفسبورغ، أكد صالح حمديتش التكهنات بأن ثاني هدافي الدوري عبر التاريخ ربما يكون في طريقه للرحيل رغم امتداد عقده حتى 2023.

وقاد ليفاندوفسكي بايرن للقبه العاشر على التوالي في الدوري لكن الفريق ودع كأس ألمانيا مبكرا كما خرج من دور الثمانية بدوري الأبطال.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية إن ليفاندوفسكي يريد فقط الذهاب إلى برشلونة واختار أن يكون قائدا لمشروع تشافي الجديد، والذي تحدث معه بالفعل، ولا يريد بايرن الدخول في مفاوضات مع الأندية الأخرى بشأن هدافه الأول.

وفي الواقع، حسم المهاجم البولندي بالفعل الاتفاق مع النادي الكتالوني، وسيوقع عقدًا للمواسم الثلاثة القادمة وزار زهافي برشلونة مرة أخرى يوم الأربعاء، حيث اشترى قمصان برشلونة في متجر في باسيو دي غراسيا مع اسم ليفاندوفسكي على ظهره.

وقالت صحيفة AS الإسبانية إن المفاوضات مع ليفاندوفسكي تسير على ما يرام وكانت زيارة زهافي لبرشلونة، وفقًا للصحفي جيرارد روميرو، من أجل البحث عن منزل يقيم فيه مهاجم بايرن ميونخ.

ولا شك أن الموقف القوي من ليفاندوفسكي وإعلان رغبته في الرحيل عن النادي البافاري ورفض تجديد عقده أجبر بايرن على تغيير موقفه الذي كان عنيدًا تمامًا في مواجهة إمكانية فتح أي نوع من المفاوضات مع برشلونة أو غيره.

كما أن موقف المدير الفني يوليان ناغلزمان برفضه الاحتفاظ باللاعب بالقوة فتح الباب أمام رحيله ليعتاد النادي البافاري على فكرة أن أيام ليفاندوفسكي باتت معدودة.

وقد ينتج عن انضمام ليفاندوفسكي إلى برشلونة رحيل الهولندي ممفيس ديباي على الأرجح هذا الصيف، حيث سيملك الفريق حينها ليفاندوفسكي والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ في الهجوم.