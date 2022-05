تشافي يثير الجدل بشأن استمرار دي يونغ مع برشلونة.. وإمكانية التعاقد مع ليفاندوفسكي

ألمح تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، إلى إمكانية عدم استمرار لاعب الوسط، فرانكي دي يونغ، في الموسم المقبل مع ”البلوغرانا“.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، في الأيام الماضية، إلى إمكانية رحيل دي يونغ مع رغبة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في ضم الهولندي، رغم نية اللاعب في الاستمرار في الفريق.

وقال تشافي عن مستقبل دي يونغ في مؤتمره الصحفي لمباراة خيتافي في الدوري الإسباني: ”دي يونغ لاعب مهم جدًا، كان أساسيًا دائمًا في المباريات تقريبًا“.

وأضاف: ”لكن بعد ذلك يأتي الوضع المالي للنادي، ليس فرانكي وحده، أعني بشكل عام، دي يونغ لاعب أحبه كثيرًا، لكننا سنرى كيف تسير الأمور“.

وتابع: ”ظروف النادي هي القاعدة التي نسير عليها، لدي دور مهم في صنع القرار، من الآن فصاعدًا، نحن نعتمد على الوضع الاقتصادي، في غضون أيام قليلة علينا أن نعرف أين نحن من أجل التخطيط للمستقبل؛ لأننا في مأزق إذا استمرينا على ما نحن عليه“.

وأشار: ”نحن نتحدث كثيرًا عن اللاعبين في العام المقبل، لكننا لم نحسم هدفنا باحتلال المركز الثاني بعد في الدوري الإسباني، هناك مباراتان ونريد التركيز ثم نخطط للموسم القادم“.

وعن ما إذا كان هناك لاعبون لا يمكن المساس بهم في الفريق، شدد تشافي: ”نعم هناك، هناك لاعبون قابلون للرحيل وهناك غير قابلين، من هنا عليك أن تنظر إلى الوضع الاقتصادي وترى مدى قدرتك على إيجاد الحلول، ولم نحسم بعد من الراحلين، نرجئ هذا الأمر لما بعد انتهاء الموسم“.

وأبرز: ”متفائل رغم كل تلك الظروف من أجل التدعيم في الموسم المقبل، في فبراير ومارس بدا أننا لدينا فرصة للحصول على الدوري الإسباني، لكننا لم ننجح في النهاية، الموسم المقبل يجب أن ننافس بشكل أكثر على الألقاب، نجحنا في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لكننا نشعر ببعض الإحباط لعدم الفوز بأي لقب، لكننا نستفيد من مبارياتنا“.

Xavi: "I have it planned out in my head, but it depends on our economic situation" pic.twitter.com/SGyCQWzKqS

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 14, 2022