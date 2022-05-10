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رياضة

إصابة رونالد أراخو بارتجاج في المخ خلال مباراة برشلونة وسيلتا فيغو (شاهد)
تاريخ النشر: 10 مايو 2022 21:24 GMT
تاريخ التحديث: 10 مايو 2022 22:15 GMT

إصابة رونالد أراخو بارتجاج في المخ خلال مباراة برشلونة وسيلتا فيغو (شاهد)

تعرض رونالد أراخو مهاجم نادي برشلونة الإسباني لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام سيلتا فيغو في الدوري الإسباني. وسقط أراخو أرضًا بعد اصطدامه بزميله جافي في كرة

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تعرض رونالد أراخو مهاجم نادي برشلونة الإسباني لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام سيلتا فيغو في الدوري الإسباني.

وسقط أراخو أرضًا بعد اصطدامه بزميله جافي في كرة مشتركة بالدقيقة 65 من عمر المباراة، وسقط الثنائي.

وبسبب التدخل العنيف تطلب الأمر دخول سيارة الإسعاف وتم خروج أراخو على محفة وغادر اللاعب الأوروغوياني أرض الملعب.

وأصدر نادي برشلونة بيانًا قال فيه إن أراخو تعرض لارتجاج في المخ وتم نقله إلى المستشفى للخضوع لمزيد من الفحوصات

https://twitter.com/CCC7i777/status/1524130921653456896

وفاز فريق برشلونة على ضيفه سلتا فيغو 3 -1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل أهداف برشلونة ممفيس ديباي في الدقيقة 30 وبيير إيمريك أوباميانغ (هدفين) في الدقيقتين 41 و48.

بينما سجل ياغو أسباس في الدقيقة 50.

وشهدت المباراة طرد جيسون موريلو، مدافع سلتا فيغو، في الدقيقة 58.

ورفع برشلونة رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، وتوقف رصيد سلتا فيغو عند 43 نقطة في المركز الحادي عشر.

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