مشجع لفريق آينتراخت فرانكفورت يخطف الأنظار بسبب التشابه الكبير مع كريم بنزيما (فيديو)

نشر حساب ”433“ الشهير عبر موقع ”تويتر“ فيديو لأحد المشجعين لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني يبدو شبيها بشكل كبير للفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد الإسباني.

ولم يكشف الحساب الشهير في نشر الفيديوهات من هو هذا الشخص ومتى التقط الفيديو والذي بدا أنه على أبواب أحد المدرجات والجماهير تستعد للدخول لتشجيع الفريق الألماني، ولكن حساب آخر عبر تويتر كشف أن هذا الشخص هو مشجع مغربي.

Since when was Benzema a Eintracht Frankfurt supporter? 🤪

🎥 @Haamudii pic.twitter.com/RvDtBoAZnz

