مشجع لفريق آينتراخت فرانكفورت يخطف الأنظار بسبب التشابه الكبير مع كريم بنزيما (فيديو)

نشر حساب ”433“ الشهير عبر موقع ”تويتر“ فيديو لأحد المشجعين لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني يبدو شبيها بشكل كبير للفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد الإسباني.

ولم يكشف الحساب الشهير في نشر الفيديوهات من هو هذا الشخص ومتى التقط الفيديو والذي بدا أنه على أبواب أحد المدرجات والجماهير تستعد للدخول لتشجيع الفريق الألماني، ولكن حساب آخر عبر تويتر كشف أن هذا الشخص هو مشجع مغربي.

Since when was Benzema a Eintracht Frankfurt supporter? 🤪 🎥 @Haamudii pic.twitter.com/RvDtBoAZnz — 433 (@433) May 8, 2022

وكان فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني تأهل للمباراة النهائية ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه على وست هام الإنجليزي 1 / صفر، يوم الخميس الماضي، في إياب الدور قبل النهائي من البطولة.

ويدين آينتراحت فرانكفورت بالفضل في هذا الفوز للاعبه رافاييل بوري الذي سجل هدف المباراة في الدقيقة الـ26.

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت في إنجلترا انتهت بفوز آينتراخت 2 / 1، ليصعد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 / 1.

ومن المقرر أن يلتقي آينتراخت في المباراة النهائية مع غلاسكو رينغرز الاسكتلندي، بعد فوزه على لايبزغ الألماني 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وعلى صعيد الدوري الألماني، تعادل آينتراخت مع ضيفه بروسيا مونشنغلادباخ بنتيجة 1/1، خلال المباراة التي جمعتهما، أمس الأحد، في الجولة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الألماني.

ورفع فرانكفورت رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني عشر، كما رفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 42 نقطة في المركز العاشر.

مشجع مغربي لفريق اينترخت فرانكفورت شبيه للدولي الفرنسي كريم بنزيما يخطف الانظار أثناء ولوج الجماهير للملعب 😁 pic.twitter.com/ebuLI2YtRY — Adil AdiLoVic🇲🇦❤️💪 (@Adilovic_aDiL) May 8, 2022

بنزيما

أما النجم الفرنسي كريم بنزيما فيقدم هو الآخر موسما رائعا مع ريال مدريد الإسباني بحصيلة تهديفية هي الأكبر طوال مسيرته الكروية، حيث حطم العديد من الأرقام القياسية، سواء أكان محليا في الدوري الإسباني، أم قاريا في دوري أبطال أوروبا.

وكانت صحيفة ”آس“ أشارت إلى أن النجم الفرنسي على بعد هدف وحيد من الوصول إلى 323 هدفا لمعادلة رقم راؤول غونزاليس مع ريال مدريد، سيصبح بالتأكيد الهداف الثاني في تاريخ النادي.

ويحتاج بنزيما إلى هدف وحيد ليعادل رقم راؤول برصيد 323 هدفاً مع النادي وهدفين ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد.

ويقدم بنزيما موسما رائعا، حيث حقق الظهور رقم 600 بقميص ريال مدريد، إذ سجل 322 هدفا، وفاز بـ20 لقبا.

وقاد بنزيما ريال مدريد للفوز بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ 35 في تاريخه، كما تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا ليواجه ليفربول الإنجليزي في المباراة النهائية.

ويتصدر كريم بنزيما قائمة هدافي الدوري الإسباني وأيضا هدافي دورى أبطال أوروبا للموسم الكروي الجاري، حيث خاض كريم 30 مباراة في الدوري الإسبانى سجل خلالها 26هدفا وصنع 11، كما لعب 11 مبارة في دوري الأبطال وسجل خلالها 15 هدفا وصنع هدفين.

ويعتبر كريم بنزيما اللاعب الفرنسي الوحيد الذي سجل 15هدفًا في موسم واحد بدوري أبطال أوروبا، وإجمالا سجل كريم بنزيما 43 هدفا خلال 43 مباراة، هذا الموسم وقدم 14 تمريرة حاسمة.