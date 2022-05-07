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رياضة

فابريزيو رومانو: مبابي لم يتخذ أي قرار بشأن مستقبله
تاريخ النشر: 07 مايو 2022 13:50 GMT
تاريخ التحديث: 07 مايو 2022 14:55 GMT

فابريزيو رومانو: مبابي لم يتخذ أي قرار بشأن مستقبله

ريال مدريد قدم ثلاثة عروض لباريس سان جيرمان للسماح بانتقال مبابي إلى العملاق الإسباني لكن النادي الفرنسي رفض الرد على العروض والتي كان آخرها بقيمة 200 مليون يورو.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو إن النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان لم يتخذ أي قرار بشأن مستقبله.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، ويرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف في صفقة انتقال حر.

وكتب فابريزيو رومانو، الذي يعمل في شبكة ”سبكاي سبورت“ عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”لم يتخذ كيليان مبابي أي قرار بشأن المستقبل، إنه يفكر في الأمر مع عائلته، لكن لا يوجد شيء يتفق عليه أو يوقع“.

وأضاف: ”باريس سان جيرمان حسّن عرضه، ولهذا يوجد شائعات جديدة، لكن ريال مدريد لا يزال واثقًا من ضمه“.

وقدم ريال مدريد ثلاثة عروض لباريس سان جيرمان للسماح بانتقال مبابي إلى العملاق الإسباني لكن النادي الفرنسي رفض الرد على العروض، والتي كان آخرها بقيمة 200 مليون يورو.

وسبق أن ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد اتفق مع مبابي على أن ينتقل إلى سانتياغو برنابيو بنهاية الموسم الحالي، حيث تتبقى للاعب 3 مباريات وجميعها في الدوري الفرنسي.

وقبل أيام قالت صحيفة ”لوباريزيان“ الفرنسية إن كيليان مبابي وافق على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، ورفض الانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف.

وبحسب الصحيفة فإن مبابي، البالغ من العمر 23 عاما، وافق، من حيث المبدأ، على توقيع عقد جديد مع باريس سان جيرمان، لمدة عامين.

ووفقا للصحيفة فإن مبابي سيحصل بموجب العقد الجديد على (نحو 50 مليون يورو سنويا).

رد والدة مبابي
من جهتها كتبت فايزة العماري والدة مبابي عبر حسابها في موقع ”تويتر“: ”لا يوجد اتفاق من حيث المبدأ مع باريس سان جيرمان أو أي ناد آخر، تستمر المناقشات حول مستقبل كيليان في هدوء كبير للسماح له باتخاذ الخيار الأفضل، فيما يتعلق بجميع الأطراف“.

ورغم التكهنات المستمرة حول مستقبله منذ الصيف الماضي، استمر مبابي في التألق مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، حيث سجل 24 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة في 32 مباراة في الدوري الفرنسي ليساعد فريقه على الفوز باللقب، بحسب موقع ”transfermarkt“.

وفي دوري أبطال أوروبا سجل مبابي 6 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة في 8 مباريات، حيث ودع باريس سان جيرمان من دور الـ16 على يد ريال مدريد.

وانتقل مبابي، الذي يبلغ من العمر 23 عاما، من موناكو إلى باريس سان جيرمان صيف عام 2017 بنظام الإعارة، قبل أن تتم الصفقة بشكل نهائي بعد عام واحد مقابل 145 مليون يورو.

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