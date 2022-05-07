فابريزيو رومانو: مبابي لم يتخذ أي قرار بشأن مستقبله

قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو إن النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان لم يتخذ أي قرار بشأن مستقبله.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، ويرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف في صفقة انتقال حر.

أنشيلوتي ردا على تصريح بوكيتينيو مدرب #باريس_سان_جيرمان أن مبابي مستمر بنسبة 100%: “أحيانا المدربون لا يقولون الحقيقة كاملة".#ريال_مدريد #ريال_مدريد_أسبانيول pic.twitter.com/yOjvrb1AQD — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 29, 2022

وكتب فابريزيو رومانو، الذي يعمل في شبكة ”سبكاي سبورت“ عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”لم يتخذ كيليان مبابي أي قرار بشأن المستقبل، إنه يفكر في الأمر مع عائلته، لكن لا يوجد شيء يتفق عليه أو يوقع“.

وأضاف: ”باريس سان جيرمان حسّن عرضه، ولهذا يوجد شائعات جديدة، لكن ريال مدريد لا يزال واثقًا من ضمه“.

وقدم ريال مدريد ثلاثة عروض لباريس سان جيرمان للسماح بانتقال مبابي إلى العملاق الإسباني لكن النادي الفرنسي رفض الرد على العروض، والتي كان آخرها بقيمة 200 مليون يورو.

ميسي ، مبابي ، نيمار هدف pic.twitter.com/YvTOLP59ZY — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 3, 2022

وسبق أن ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد اتفق مع مبابي على أن ينتقل إلى سانتياغو برنابيو بنهاية الموسم الحالي، حيث تتبقى للاعب 3 مباريات وجميعها في الدوري الفرنسي.

وقبل أيام قالت صحيفة ”لوباريزيان“ الفرنسية إن كيليان مبابي وافق على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، ورفض الانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف.

وبحسب الصحيفة فإن مبابي، البالغ من العمر 23 عاما، وافق، من حيث المبدأ، على توقيع عقد جديد مع باريس سان جيرمان، لمدة عامين.

ووفقا للصحيفة فإن مبابي سيحصل بموجب العقد الجديد على (نحو 50 مليون يورو سنويا).

▪️رسميًا.. كيليان مبابي نجم #باريس_سان_جيرمان يعادل رقم البرتغالي باوليتا كثاني أفضل هداف في الدوري الفرنسي خلال القرن الـ 21. 1. كافاني (138).

2. باوليتا (130) كيليان مبابي (130). لدى مبابي الفرصة لمعادلة وتخطي كافاني اذا ما استمر في الدوري الفرنسي. pic.twitter.com/AKq58jXjsZ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 29, 2022

رد والدة مبابي

من جهتها كتبت فايزة العماري والدة مبابي عبر حسابها في موقع ”تويتر“: ”لا يوجد اتفاق من حيث المبدأ مع باريس سان جيرمان أو أي ناد آخر، تستمر المناقشات حول مستقبل كيليان في هدوء كبير للسماح له باتخاذ الخيار الأفضل، فيما يتعلق بجميع الأطراف“.

ورغم التكهنات المستمرة حول مستقبله منذ الصيف الماضي، استمر مبابي في التألق مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، حيث سجل 24 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة في 32 مباراة في الدوري الفرنسي ليساعد فريقه على الفوز باللقب، بحسب موقع ”transfermarkt“.

وفي دوري أبطال أوروبا سجل مبابي 6 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة في 8 مباريات، حيث ودع باريس سان جيرمان من دور الـ16 على يد ريال مدريد.

وانتقل مبابي، الذي يبلغ من العمر 23 عاما، من موناكو إلى باريس سان جيرمان صيف عام 2017 بنظام الإعارة، قبل أن تتم الصفقة بشكل نهائي بعد عام واحد مقابل 145 مليون يورو.