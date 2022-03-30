تقارير: الفيفا يدرس حظر مشاركة إيران في كأس العالم بعد منعها دخول النساء للمدرجات

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم يعيش في قلق، من إمكانية حظر مشاركته في بطولة كأس العالم في وقت لاحق من العام الجاري، بعد أن تم منع السيدات من حضور المباراة التي فاز بها المنتخب الإيراني على نظيره اللبناني 2-0، أمس الثلاثاء، في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

وفي الأصل، أتاحت وزارة الرياضة ألفي تذكرة للسيدات لحضور المباراة، ولكن تم منعهن من الدخول.

وكتب عضو مجلس إدارة الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهرداد سيرداشي على تويتر: ”نحن نسمع أخبارًا مقلقة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والاتحاد الآسيوي“.

وفي حال توقيع عقوبة ”فإن المتورطين في الحادثة المريرة في مدينة مشهد سيكونون هم المسؤولون“.

ولم تتم إقامة المباراة الأخيرة في التصفيات في العاصمة الإيرانية طهران كالمعتاد، ولكن استضافتها مدينة مشهد شمال البلاد.

وذكرت تقارير أن الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل، عندما بدأت الاحتجاجات من قِبل السيدات اللاتي كن يحملن تذاكر ولم يسمح لهن بالدخول لمشاهدة المباراة.

ويرى المراقبون أن المتشددين الدينيين في مشهد تصرفوا من جانب واحد دون استشارة الاتحاد الإيراني.

وكان قد تم استبعاد السيدات من حضور المباريات في إيران لعقود بعد الثورة، ولكن تحت ضغط من ”فيفا“، بدأت، مؤخرًا، بإتاحة عدد قليل من التذاكر للسيدات في ملعب أزادي خلال مباريات التصفيات المؤهلة للمونديال، ودوري أبطال آسيا.