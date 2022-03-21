غارسيا مدافع برشلونة يسخر من فينيسيوس جونيور.. وأنشيلوتي يعتذر عن هزيمة الكلاسيكو (فيديو)

دخل البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، في صراع قوي مع مدافعي برشلونة خلال لقاء الكلاسيكو الذي جمع الفريقين، أمس الأحد، في ”سانتياغو بيرنابيو“، في إطار مواجهات الدوري الإسباني، الذي انتهى بهزيمة مذلة للفريق الملكي برباعية نظيفة.

وضيّع فينيسيوس جونيور فرصة ذهبية لريال مدريد في الشوط الأول بعد انفراده بالحارس الألماني تير شتيغن، لكنه حين تأكد من فقدان الكرة تظاهر بالسقوط ودخل في صراع مع مدافعي برشلونة خصوصا جيرارد بيكيه الذي حاول استفزازه والحديث معه.

لكن مدافع برشلونة الإسباني إيريك غارسيا سخر واستهزأ من الجناح البرازيلي، ورصدته كاميرات التلفزيون وهو يخاطبه باستهزاء، قائلا: ”أنت العام المقبل ستفوز بالكرة الذهبية“، وكرر الجملة مرتين.

وحتى تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، شوهد وهو يتحدث مع فينيسيوس خلال اللقاء.

🥵 Eric García a Vinicius Jr durante el Clásico: 👀 "Tú, el año que viene balón de oro. Balón de oro". 📺 Palabras del central español al delantero brasileño tras perder un balón, según captaron las cámaras de Movistar. pic.twitter.com/WZXmE7sAJg — DRAGNOTE (@DRAGNOTE21) March 21, 2022

وكانت الأنظار مركزة على فينيسيوس جونيور في اللقاء، خصوصا في ظل غياب زميله في الهجوم الفرنسي كريم بنزيما، وكان منتظرا أن يشكل الخطر الأكبر على برشلونة لكنه مثل باقي زملائه كان أداؤه متوسطا.

وقدم إيريك غارسيا، الذي انتقل لبرشلونة قادما من مانشستر سيتي في صفقة حرة الصيف الماضي، لقاء جيدا رغم تعرضه لانتقادات في السابق بسبب تراجع مستواه، لكنه في اللقاءات الأخيرة حصل على فرص أكبر من المدرب تشافي هيرنانديز ويحاول استغلالها بقوة للحصول على مركز أساسي والعودة لمنتخب إسبانيا.

من جهة أخرى، رد كريم الجزيري، وكيل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي غاب عن اللقاء بسبب الإصابة، على تغريدة جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، وكتب: ”وجدنا عنوان غلاف صحيفة (سبورت) ليوم الغد، دعونا نأمل ألا أكون مخطئا هذه المرة“.

وكان بيكيه قد غرد بعد الفوز الساحق لبرشلونة على ريال مدريد 4-0، وكتب: ”لقد عدنا“.

وظهر كريم بنزيما، الذي حضر اللقاء من المدرجات، متأثرا بهزيمة فريقه ريال مدريد، خصوصا أن النتيجة كانت ثقيلة وفي معقل الفريق ”سانتياغو بيرنابيو“.

ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يسحق ريال مدريد برباعية نظيفة ويرتقي للمركز الثالث https://t.co/UGXFRiU9Z3 pic.twitter.com/BCqe1Vlksa — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 20, 2022

اعتذار أنشيلوتي

من جانبه، قدم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، اعتذارا لجماهير الفريق بعد الهزيمة أمام برشلونة، وأكد أنه يتحمل المسؤولية في الاختيارات الفنية.

وقال أنشيلوتي بعد الهزيمة: ”إنها قاسية وصعبة لكونها في الكلاسيكو، الجماهير تلعب ضد رشلونة ، إنها ضربة قوية، خسرنا معركة لكن ما زال لدينا امتياز فارق النقاط، علينا التحلي بالهدوء واستعادة المصابين وليس من الضروري صنع دراما من أجل هذا اللقاء“.

وأضاف المدرب الإيطالي: ”بدأنا بدفاع من 3 لاعبين وحاولنا أن نخلق واحدا على واحد لكن ذلك لم ينجح، لم تكن ليلتنا، أنا آسف، لدينا امتياز ويجب أن نرتاح ونستعد في الأسبوعين المقبلين ونعود بقوة“.

وشرح كارلو أنشيلوتي أسباب اختياراته الفنية، موضحا: ”حاولت أن أضغط في الأعلى في الشوط الثاني ولم ينجح ذلك، هذا خطئي، كل شيء تم بشكل خاطئ، علينا أن ننسى الهزيمة ونتطلع للأمام، لدينا الكثير من الامتيازات“.

وشرح المدرب أسباب غياب الويلزي غاريث بيل، قائلا: ”بيل لم يكن على ما يرام في التدريبات، حاول هذا الصباح ولكنه لم يستطع، لا أعرف ما سيحدث مع منتخب ويلز، سيذهب وهم سيتخذون القرار“.

وكانت إذاعة ”كادينا سير“ أثناء تعليقها على اللقاء قد أكدت أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لن يسامح المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على الهزيمة في ملعب ”سانتياغو بيرنابيو“ وقد يكون ضحية في نهاية الموسم.

واعترف المدرب الإيطالي أن فترة الراحة الدولية قد تكون مفيدة للاعبيه بعد الهزيمة، مشددا: ”فترة الراحة قد تكون مفيدة بالنسبة لنا، يمكننا استعادة ميندي وكريم بنزيما ولدينا الوقت لاستيعاب هذه الهزيمة، يجب التحلي بالهدوء“.

وأردف: ”نحن متصدرون للدوري الإسباني ونملك فارق 9 نقاط، ونحن في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أتفهم الغضب من الهزيمة وأنا آسف“.