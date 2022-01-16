ريال مدريد يسقط أتلتيك بلباو ويتوج بطلًا لكأس السوبر الإسباني (فيديو)

توج ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني، بعد فوزه 2/0 على منافسه أتلتيك بلباو في المباراة النهائية، التي أقيمت على استاد الملك فهد في العاصمة الرياض، اليوم الأحد.

وافتتح لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 38، بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، مستغلًا كرة عرضية من البرازيلي رودريغو، وانتهى الشوط الأول على تقدم ريال مدريد 1/0.

وفي الشوط الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء على أتلتيك بلباو بعد لمسة يد نجح المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بتسجيلها في الدقيقة 52 في شباك الحارس أوناي سيمون.

واشتعلت المباراة في الدقائق الأخيرة بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لأتلتيك بلباو وطرد المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، في الدقيقة 87 بسبب لمسة يد داخل منطقة الجزاء.

وسدد البديل راؤول غارسيا ركلة الجزاء لكن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا نجح في التصدي لها بقدمه لتنتهي المباراة النهائي على فوز ريال مدريد 2/0.

وكان ريال مدريد قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز 3/2 على برشلونة في مباراة امتدت إلى الشوطين الإضافيين، في حين أطاح أتلتيك بلباو بمنافسه أتلتيكو مدريد بالفوز عليه 2/1.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 12 لقبًا في كأس السوبر الإسباني، علمًا بأن برشلونة هو أكثر نادٍ تتويجًا باللقب برصيد 13 لقبًا آخرها العام 2018.

بينما سبق أن حقق أتلتيك بلباو لقب كأس السوبر الإسباني 3 مرات آخرها النسخة الأخيرة، وكذلك حقق ديبورتيفو لاكورونا اللقب 3 مرات، مقابل لقبين لأتلتيكو مدريد، ولقب لكل من: إشبيلية، وريال سرقسطة، وفالنسيا، وريال مايوركا، وريال سوسيداد.

أرقام من النهائي

وذكرت شبكة ”سكواكا“ للأرقام والإحصاءات أن لوكا مودريتش بات أكبر لاعب سنًا، يسجل في تاريخ كأس السوبر الإسباني، بعمر 36 عامًا و129 يومًا.

في حين بات المدافع البرازيلي مارسيلو اللاعب الأكثر تتويجًا بالألقاب في تاريخ ريال مدريد، متساويًا مع باكو خينتو برصيد 23 لقبًا لكل منهما.

وتجاوز مارسيلو اللاعبين مانولو سانشيز، وسيرجيو راموس، ونال كل منهما 22 لقبًا مع ريال مدريد.

وانتقل مارسيلو إلى ريال مدريد، في ديسمبر 2006، ونال مع الفريق لقب الليغا 5 مرات، مقابل 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ولقبين في كأس ملك إسبانيا، و4 ألقاب في كأس العالم للأندية، وفي كأس السوبر الأوروبي 3 مرات، و4 في كأس السوبر الإسباني.

أما كريم بنزيما فبعد تتويج ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني رفع رصيده من الألقاب مع الفريق إلى 20 لقبًا، كما دخل الكرواتي لوكا مودريتش، وناتشو فرنانديز، قائمة اللاعبين الـ10 الأكثر حصدًا للبطولات مع الميرنغي.