ميرور: ريال مدريد مستعد لإنفاق 292 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع هالاند ومبابي

أفادت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأحد، أن ريال مدريد على استعداد لإنفاق نحو 292 مليون جنيه إسترليني (نحو 349 مليون يورو) للتعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان وإيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند.

وأثار هالاند التكهنات حول انتقاله إلى الدوري الإسباني بعدما أكد رغبته في اللعب في الليغا خلال مسيرته، حيث ينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل.

👉 56'

⚽ 59'

⚽ 70'

⚽ 79' يا لها من انطلاقة لإيرلينغ هالاند مع بوروسيا دورتموند 🔥#beINBundesliga #BVB pic.twitter.com/ilY1sw6kQi — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2020

وقدم ريال مدريد 3 عروض للتعاقد مع مبابي الصيف الماضي كان آخرها بقيمة 200 مليون يورو، لكن باريس سان جيرمان رفض الرد على عروض متصدر الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة ”ميرور“ إن ريال مدريد الأوفر حظا بالتعاقد مع هالاند البالغ من العمر 21 عاما، قالت الصحيفة إن حقيقة أن ريال مدريد يضطر لدفع رسوم التعاقد مع مبابي، سيسمح للفريق ليس فقط بتقديم راتب كبير ومكافأة انتقال كبيرة للاعب الفرنسي، بل وأيضا تمويل صفقة هالاند.

ووفقا للصحيفة فإن ريال مدريد يريد تقديم عرض لبروسيا دورتموند للتعاقد مع مبابي مقابل 63 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب دفع راتب اللاعب والعمولة التي سيطالب بها وكيله مينو رايولا.

وفي ديسمبر الماضي قال هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند: ”لا يهم أين يذهب، فالجميع يتحدث عن إيرلينغ هالاند، ”الشيء الوحيد الذي أعرفه هو أن ريال مدريد مهتم للغاية بالتعاقد معه“.

وواصل هالاند تحطيم الأرقام القياسية، حيث سجل 27 هدفًا وصنع 4 في 25 مباراة في المسابقات الأوروبية.

وأفادت ”ميرور“ بأن ثقة خوان لابورتا رئيس برشلونة في التعاقد مع هالاند، ما ُوصف بأنه ”حرب“ بين برشلونة وريال مدريد، في الوقت الذي يقال فيه إن مانشستر يونايتد أنهى اهتمامه بضم المهاجم المميز.

وعقد لابورتا الشهر الماضي اجتماعا مع مينو رايولا وكيل اللاعب بينما أكد هالاند أن إدارة بروسيا دورتموند تضغط عليه لحسم مستقبله قبل نهاية الموسم الحالي، علما أنه يرتبط بعقد مع الفريق حتى يونيو 2024.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن هالاند سجل 78 هدفا وصنع 21 في 77 مباراة مع بروسيا دورتموند منذ انتقاله إليه في يناير 2024 قادما من ريد بول سالزبورغ النمساوي، علما أنه فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني للموسم 2020/2021، كما تصدر في الموسم نفسه ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 10 أهداف.