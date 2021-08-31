فابريزيو رومانو يكشف تفاصيل اقتراب عودة غريزمان إلى أتلتيكو مدريد

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة ”سكاي سبورتس والمتخصص في سوق الانتقالات، عن كواليس عودة الفرنسي أنطوان غريزمان نجم برشلونة، إلى فريقه السابق أتلتيكو مدريد، قبل نهاية الميركاتو الصيفي.

وقال رومانو، عبر حسابه الموثق على ”تويتر“، يوم الثلاثاء: ”غريزمان يعود لأتلتيكو مدريد، وتم الاتفاق مع برشلونة“.

وأضاف: ”انتقال غريزمان سيكون على سبيل الإعارة حتى يونيو 2022 مع خيار الشراء مقابل 40 مليون يورو“.

وتابع: ”غريزمان لديه اتفاق مع أتلتيكو مدريد بعقد لعامين مع خيار التمديد لعام ثالث“.

Antoine Griezmann back to Atletico Madrid, HERE WE GO! Agreement now completed with Barcelona. Loan until June 2022 with buy option for €40m. ⚪️🔴 #Atleti #DeadlineDay Griezmann has agreement for two years contract plus one option. He’s BACK at Atléti. Shocking move of the day. pic.twitter.com/kBQAkgQyLt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2021

وبدأت محاولات من صباح اليوم بين برشلونة وأتلتيكو مدريد للتعاقد مع جواو فيليكس مقابل رحيل غريزمان، ولكن أتلتيكو رفض رحيل جواو.

وكان برشلونة قد ضم غريزمان بـ120 مليون يورو من أتلتيكو مدريد في 2019، لكن اللاعب لم ينجح في ترك بصمة واضحة في الكامب نو، ليقرر في النهاية النادي رحيله معارا.

وشارك غريزمان مع برشلونة هذا الموسم في أول جولتين بالليغا ضد ريال سوسيداد وأتلتيك بيلباو، لكنه لم يُسجل أو يصنع أي هدف، ما زاد الانتقادات ضده.

كما كشف رومانو على اقتراب مفاوضات متقدمه بين برشلونة وإشبيلية للتعاقد مع لوك دي يونغ، مهاجم الفريق.

واتفق برشلونة مع اللاعب على البنود الشخصية ويتبقى فقط الاتفاق مع إشبيلية على صيغة العقد.

وشارك دي يونغ الموسم الماضي مع إشبيلية في 48 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل تسعة أهداف وصناعة هدف واحد.