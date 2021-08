فابريزيو رومانو يكشف تفاصيل اقتراب عودة غريزمان إلى أتلتيكو مدريد

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة ”سكاي سبورتس والمتخصص في سوق الانتقالات، عن كواليس عودة الفرنسي أنطوان غريزمان نجم برشلونة، إلى فريقه السابق أتلتيكو مدريد، قبل نهاية الميركاتو الصيفي.

وقال رومانو، عبر حسابه الموثق على ”تويتر“، يوم الثلاثاء: ”غريزمان يعود لأتلتيكو مدريد، وتم الاتفاق مع برشلونة“.

وأضاف: ”انتقال غريزمان سيكون على سبيل الإعارة حتى يونيو 2022 مع خيار الشراء مقابل 40 مليون يورو“.

وتابع: ”غريزمان لديه اتفاق مع أتلتيكو مدريد بعقد لعامين مع خيار التمديد لعام ثالث“.

Antoine Griezmann back to Atletico Madrid, HERE WE GO! Agreement now completed with Barcelona. Loan until June 2022 with buy option for €40m. ⚪️🔴 #Atleti #DeadlineDay

Griezmann has agreement for two years contract plus one option. He’s BACK at Atléti. Shocking move of the day. pic.twitter.com/kBQAkgQyLt

