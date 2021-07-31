منتخب إسبانيا يتأهل لنصف نهائي أولمبياد طوكيو بفوز مثير على ساحل العاج

تأهل منتخب إسبانيا إلى نصف نهائي منافسات كرة القدم رجال في أولمبياد طوكيو 2020، بعد فوزه المثير بنتيجة 5/2 على ساحل العاج، اليوم السبت، في ربع النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2/2، لكن المنتخب الإسباني نجح في حسم النتيجة لصالحه، في الوقت الإضافي، بتسجيل 3 أهداف متتالية.

وسجل رافاييل مير فيسينتي 3 أهداف في المباراة.

وتقدم إيريك بايلي بهدف لساحل العاج في الدقيقة العاشرة، قبل أن يتعادل داني أولمو لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 30.

وأحرز ماكس آلان جاردل الهدف الثاني للفريق الإيفواري في الوقت بدل الضائع، لكن بعدها بدقيقتين نجح رافاييل مير فيسينتي في تسجيل هدف التعادل القاتل لإسبانيا.

وفي الوقت الإضافي سجل ميكيل أويارزابال الهدف الثالث للماتادور من ضربة جزاء في الدقيقة 98، في حين تكفل مير فيسينتي بتسجيل الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 117 و120.

وبهذا الفوز يعود منتخب إسبانيا لنصف النهائي لأول مرة منذ فوزها بالفضية في أولمبياد سيدني 2000.

ومن المقرر أن يلعب منتخب إسبانيا في نصف النهائي مع منتخب اليابان الذي تفوق بركلات الترجيح (4/2 ) على نيوزيلندا.