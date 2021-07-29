شفاء كريم بنزيما من فيروس كورونا وعودته لتدريبات ريال مدريد

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن اقتراب عودة الفرنسي كريم بنزيما إلى تدريبات نادي ريال مدريد، بعد شفائه من فيروس كورونا.

ونشرت الصحيفة تقريرًا قالت فيه إن بنزيما أجرى فحص الـPCR اليوم الخميس وكانت النتيجة سلبية، ليتغلب اللاعب على فيروس كوفيد-19.

وسيكون بنزيما متاحًا للتدريبات بداية من صباح الجمعة في فالديبيباس، بعد إخطار كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق بذلك.

ريال مدريد يعلن إصابة كريم بنزيما بفيروس كورونا https://t.co/iowZauNgKY pic.twitter.com/h1tbZJgrd3 — إرم سبورت (@EremSports) July 23, 2021

يذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني أعلن مطلع الأسبوع إصابة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما بفيروس كورونا.

ووصل بنزيما يوم الجمعة الماضي لمقر تدريبات ريال مدريد، بعد انتهاء إجازته الصيفية، للاستعداد مع فريقه للموسم الجديد، لكن تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان بنزيما شارك هذا الصيف مع منتخب فرنسا في منافسات “يورو 2020″، وسجل 4 أهداف قبل خروج ” الديوك” على يد سويسرا في دور الـ 16.

ونجح بنزيما خلال الموسم الماضي في تسجيل 30 هدفا وتقديم 9 تمريرات حاسمة لزملائه، خلال المشاركة في 46 مباراة مع ريال مدريد في مختلف البطولات.

الصحيفة ذاتها أشارت في وقت سابق إلى أن هناك اتفاقا بين إدارة ريال مدريد وكريم بنزيما على تجديد عقده لمدة موسم آخر، ليستمر داخل صفوف الفريق الملكي حتى 30 يونيو 2023، ولا ينقص سوى توقيع العقود.

ومن المقرر أن يستهل النادي الملكي مشواره في الموسم الجديد بمواجهة ديبورتيفو ألافيس، يوم 14 أغسطس في الدوري الإسباني.