زيدان ينفي الخلاف مع مارسيلو ويعلق على أداء حكم مباراة ريال مدريد وغرناطة

نفى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، وجود خلاف مع الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، وأكد أن سبب غيابه شعوره بانزعاج أدى لعدم المغامرة بإشراكه.

وقال زيدان بعد الفوز على غرناطة 4/1 في الدوري الإسباني: ”مارسيلو شعر بانزعاج ولم نرغب في المغامرة بإشراكه، وليس هناك أي شيء آخر“.

وعن التحكيم أمام غرناطة وعدم منح حكم المباراة بطاقات للاعبي غرناطة جراء التدخلات القوية على مارفين وإدين هازارد، قال زيدان: ”لست حكما ولن أغير أي شيء“.

وأشاد المدرب الفرنسي بالظهير الأيسر الشاب ميغيل غوتيريز، وقال: ”هو ومارفين وكل لاعبي الفريق لعبوا بشكل جيد، كنا نستحق الفوز، ميغيل شارك لعدم تواجد ميندي ومارسيلو، ولعب بشكل جيد وأنا سعيد من أجله، إنه لاعب في ريال مدريد“.

وكانت صحيفة ”ABC“ الإسبانية، قد كشفت عن أن سبب الخلاف حدث خلال لقاء إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي في لندن، حيث عبر الظهير الأيسر البرازيلي عن غضبه بشأن إشراك الفرنسي فيرلاند ميندي رغم أنه لم يكن جاهزا 100%.

وحسب موقع ”ديفنسا سنترال“، هناك هدوء داخل ريال مدريد بشأن أزمة مارسيلو، الذي أصبحت أيامه معدودة في الفريق، وقد يغادر الصيف القادم.

وحسب الموقع، فإن إدارة ريال مدريد تثق في الشاب ميغيل غوتيريز ليكون بديلا للفرنسي فيرلاند ميندي، كما لا يزال الفريق يملك الحق في إعادة سيرجيو ريغيلون من توتنهام.

تعليق كورتوا

من جهته، طالب تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد زملاءه بالحفاظ على تركيزهم مع دخول المنافسة على لقب الليغا نهاية مثيرة.

وإذا فشل أتلتيكو مدريد في الفوز في واحدة من مباراتيه المقبلتين سيحتفظ ريال مدريد باللقب لو انتصر في المباراتين الأخيرتين في الليغا.

وقال كورتوا: ”نحن بحاجة لمواصلة الضغط على أتلتيكو مدريد والتأكيد على أننا في أعقابه، وأنه لا يوجد أي مجال للخطأ.

وأضاف: ”أتلتيكو مدريد يشعر بقوة لكننا بحاجة للتركيز على أنفسنا. نواجه أتلتيك بلباو يوم الأحد، وهي مباراة صعبة وسنرى الوضع بعدها“.

ورغم الفوز المريح على غرناطة، انتقد كورتوا فقدان فريقه للتركيز في بعض الأوقات وقال: ”لم نكن جيدين في الشوط الثاني. أتيحت لغرناطة فرصة قبل أن تصبح النتيجة 2/1 وأهدرنا العديد من الفرص أيضا“.

وتابع البلجيكي: ”نجحنا في التقدم 3/1 لكن عندما أصبحت النتيجة 4/1 أنقذت 3 محاولات، ولا يمكن أن يحدث ذلك. لا يمكننا الاسترخاء مطلقا“.