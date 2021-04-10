هل تغاضى حكم الكلاسيكو عن ضربة جزاء لصالح برايثوايت على حساب ميندي؟‎

طالب لاعبو برشلونة باحتساب ركلة جزاء أمام ريال مدريد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ومع الدقيقة 85 حاول برايثوايت، لاعب برشلونة، خطف الكرة من أمام فيرلاند ميندي، لكن الأخير قام بجذب نجم البلوغرانا من يده، ليطالب اللاعبون باحتساب ركلة جزاء للفريق، لكن الحكم مانزانو رفض وأكمل المباراة.

لقطة برايثوايت & ميندي في الكلاسيكو اليوم :

– رأيكم قرار صحيح بعدم الاحتساب أم لا 🤔

pic.twitter.com/wziF3xKXRl — بدر الشيباني (@iBaVFL) April 10, 2021

وشوهد جيرارد بيكيه، قائد برشلونة، يدخل الملعب بعد المباراة ليعاتب الحكم، كما فعل نفس الأمر المدرب رونالد كومان.

من جانبه، قال كومان في تصريحاته عقب المباراة: ”كانت ركلة جزاء واضحة، مرة أخرى علينا فقط قبول ذلك والتزام الصمت“.

وأضاف: ”أنا فقط أطلب من الحكم أن يتخذ القرارات الصحيحة، كانت ركلة جزاء واضحة للغاية، ولا أعرف سبب وجود حكم الفيديو المساعد في إسبانيا، الجميع يعتقد أنها جريمة.. والوقت المضاف كان 4 دقائق فقط“.

Y ABANDONA LA ENTREVISTA Penalti y expulsión por tocarle con la mano el brazo. Tremendo loser. pic.twitter.com/QanlYWqBR0 — Cánovas™ (@CanovasRM) April 10, 2021

وفاز ريال مدريد بملعبه 2-1 على غريمه برشلونة، في قمة ممتعة تحت الأمطار الغزيرة، ليصعد لصدارة الدوري الإسباني، اليوم السبت.

وتساوى فريق المدرب زين الدين زيدان مع أتليتيكو مدريد برصيد 66 نقطة، لكن أتليتيكو يمكنه استعادة المركز الأول حين يواجه ريال بيتيس غدا الأحد، فيما تراجع برشلونة للمركز الثالث ولديه 65 نقطة.