مالك ناد إسباني يفضل تصفيته واختفاءه على بيعه

قرر رئيس نادي إكستريمادورا الإسباني تصفية الفريق على بيعه، بعد نحو 13 عاما على تأسيسه.

وتأسس نادي إكستريمادورا العام 2007 بوساطة فرانجانييو.

ونقلت صحيفة ”ماركا“ عن فرانجانييو قوله: ”أنا أملك كل الأسهم وقررت تصفية النادي، القرار يصب في مصلحة عائلتي، لا أرغب في بيع النادي. أفضل أن يختفي على بيعه“.

🚨🚨 Un histórico de nuestro fútbol como es el @EXT_UD, al borde del abismo 💥: ”Voy a liquidar el club. No quiero ni venderlo, quiero que el Extremadura desaparezca“ https://t.co/GEWk9yaJfv — MARCA (@marca) March 1, 2021

وأضاف: ”فقدت الشغف الذي استمتعت به عندما أسست النادي، وعدت اللاعبين لكنني أخفقت في تنفيذ الوعد، كنت سأدفع لهم مستحقاتهم اليوم لكن فجأة لم أعد أرغب في سماع أي شيء عن كرة القدم“.

وبحسب ماركا فإن لاعبي إكستريمادورا لم يحصلوا على رواتبهم منذ 3 أشهر.

وأمضى إكستريمادورا في دوري الدرجة الأولى موسمي 1996/1997، و1998/1999، وسبق أن قاده رافائيل بنيتيز.