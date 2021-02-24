رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني: ميسي ي...
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ترتيب هدافي الدوري الإسباني: ميسي يغرد في الصدارة منفردًا

طار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

طار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني للموسم الحالي بعد أن سجل هدفين لفريقه برشلونة في المواجهة المؤجلة من الجولة الأولى من الليغا.

وافتتح ميسي أهداف المباراة بالهدف الأول في شباك إلتشي في الدقيقة 48، وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 69.

ورفع ميسي رصيده من الأهداف إلى 18 هدفًا ليفضَّ الشراكة مع لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد الذي هبط للمركز الثاني برصيد 16 هدافًا.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني:

1/ ليونيل ميسي – برشلونة 18 هدفًا
2/ لويس سواريز – أتلتيكو مدريد 16 هدفًا
3/ جيرارد مورينو – فياريال 14 هدفًا
4/ يوسف النصيري – إشبيلية 13 هدفًا
5/ كريم بنزيما – ريال مدريد 12 هدفًا

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