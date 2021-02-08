كومان يدافع عن سياسة التناوب في الدوري الإسباني سعيا وراء التتويج بالكأس

برر رونالد كومان، مدرب برشلونة، إراحة لاعبين أساسيين من بينهم ليونيل ميسي خلال الانتصار 3-2 خارج الديار على ريال بيتيس في الدوري الإسباني، أمس الأحد، بقوله إنه يرغب في الحفاظ على انتعاش فريقه من أجل المواجهة المقبلة ضد إشبيلية في قبل نهائي كأس ملك إسبانيا.

وترك المدرب الهولندي ميسي وفرينكي دي يونغ وبيدري خارج تشكيلته الأساسية، لكنه أشرك الثلاثي من أجل قلب النتيجة بعدما منح بورخا إجليسياس التقدم لبيتيس في الشوط الأول.

وعادل ميسي النتيجة بعد دقيقتين من اشتراكه ولعب دورا في هدف برشلونة الثاني، بينما سجل فرانسيسكو ترينكاو هدف الانتصار في الدقيقة 87.

وأبلغ كومان الصحفيين: ”فوق كل شيء أجريت هذه التغييرات لأن اللاعبين يشعرون بالإرهاق.

”لعبنا 11 مباراة هذا العام، من بينها عشر مباريات خارج ملعبنا وفي المساء. تأهلنا إلى قبل نهائي كأس الملك وإشبيلية فريق جيد ولذلك علينا حماية لاعبينا لضمان عدم التعرض لمزيد من الإصابات“.

ورغم أن مكانة كأس الملك تقل كثيرا عن لقب الدوري الإسباني ودوري الأبطال بالنسبة للمشجعين، فإن كومان جعلها أولوية هذا الموسم مع تأخر فريقه بفارق كبير خلف أتليتيكو مدريد في سباق اللقب.

وأضاف كومان: ”إنه أسرع طريق للفوز بشيء وهذا أمر مهم للغاية لنا. لكن برشلونة يجب أن يمتلك عقلية الفوز في كل مباراة وفي كل بطولة“.

كما كشف المدرب الهولندي أنه اتفق مع ميسي على عدم إشراكه ضمن التشكيلة الأساسية والدفع باللاعب الأرجنتيني إذا كان الفريق في مأزق.

وأشار: ”ناقشت مع ليو مسألة إراحته أمس واتفقنا على إشراكه إذا كنا في حاجة إليه. اشترك وقلب المباراة رأسا على عقب وأعاد الحياة للفريق.

”برشلونة يكون أفضل في وجود ميسي، إنه في غاية الفعالية وأمضى العديد من السنوات وهو يثبت أنه لاعب مهم جدا لهذا الفريق“.

وجلس ميسي، البالغ 33 عاما، على مقاعد البدلاء مرة واحدة فقط في الدوري هذا الموسم. وبدأ اللاعب الأرجنتيني بديلا أمام بيتيس في نوفمبر تشرين الثاني لكنه شارك في بداية الشوط الثاني والنتيجة 1-1 ليقود الفريق القطالوني للفوز 5-2.