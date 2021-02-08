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رياضة

كومان يدافع عن سياسة التناوب في الد...
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كومان يدافع عن سياسة التناوب في الدوري الإسباني سعيا وراء التتويج بالكأس

برر رونالد كومان، مدرب برشلونة، إراحة لاعبين أساسيين من بينهم ليونيل ميسي خلال الانتصار 3-2 خارج الديار على ريال بيتيس في الدوري الإسباني، أمس الأحد، بقوله إنه

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المصدر: رويترز

برر رونالد كومان، مدرب برشلونة، إراحة لاعبين أساسيين من بينهم ليونيل ميسي خلال الانتصار 3-2 خارج الديار على ريال بيتيس في الدوري الإسباني، أمس الأحد، بقوله إنه يرغب في الحفاظ على انتعاش فريقه من أجل المواجهة المقبلة ضد إشبيلية في قبل نهائي كأس ملك إسبانيا.

وترك المدرب الهولندي ميسي وفرينكي دي يونغ وبيدري خارج تشكيلته الأساسية، لكنه أشرك الثلاثي من أجل قلب النتيجة بعدما منح بورخا إجليسياس التقدم لبيتيس في الشوط الأول.

وعادل ميسي النتيجة بعد دقيقتين من اشتراكه ولعب دورا في هدف برشلونة الثاني، بينما سجل فرانسيسكو ترينكاو هدف الانتصار في الدقيقة 87.

وأبلغ كومان الصحفيين: ”فوق كل شيء أجريت هذه التغييرات لأن اللاعبين يشعرون بالإرهاق.

”لعبنا 11 مباراة هذا العام، من بينها عشر مباريات خارج ملعبنا وفي المساء. تأهلنا إلى قبل نهائي كأس الملك وإشبيلية فريق جيد ولذلك علينا حماية لاعبينا لضمان عدم التعرض لمزيد من الإصابات“.

ورغم أن مكانة كأس الملك تقل كثيرا عن لقب الدوري الإسباني ودوري الأبطال بالنسبة للمشجعين، فإن كومان جعلها أولوية هذا الموسم مع تأخر فريقه بفارق كبير خلف أتليتيكو مدريد في سباق اللقب.

وأضاف كومان: ”إنه أسرع طريق للفوز بشيء وهذا أمر مهم للغاية لنا. لكن برشلونة يجب أن يمتلك عقلية الفوز في كل مباراة وفي كل بطولة“.

كما كشف المدرب الهولندي أنه اتفق مع ميسي على عدم إشراكه ضمن التشكيلة الأساسية والدفع باللاعب الأرجنتيني إذا كان الفريق في مأزق.

وأشار: ”ناقشت مع ليو مسألة إراحته أمس واتفقنا على إشراكه إذا كنا في حاجة إليه. اشترك وقلب المباراة رأسا على عقب وأعاد الحياة للفريق.

”برشلونة يكون أفضل في وجود ميسي، إنه في غاية الفعالية وأمضى العديد من السنوات وهو يثبت أنه لاعب مهم جدا لهذا الفريق“.

وجلس ميسي، البالغ 33 عاما، على مقاعد البدلاء مرة واحدة فقط في الدوري هذا الموسم. وبدأ اللاعب الأرجنتيني بديلا أمام بيتيس في نوفمبر تشرين الثاني لكنه شارك في بداية الشوط الثاني والنتيجة 1-1 ليقود الفريق القطالوني للفوز 5-2.

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كومان يدافع عن سياسة التناوب في الد...
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خبير: ميسي منح برشلونة 619 مليون يورو وحصل على 383

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المصدر: إرم نيوز ـ نور الدين ميفراني

ركزت صحيفة ”سبورت “ على الجدل الدائر حول تسريب عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة والمبلغ الخرافي الذي كلف الفريق في عقده الأخير والبالغ 555 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة أن قيمة ميسي وما قدمه لا تقاس بالأموال، لكنها اعتمدت على خبير وهو مارك سيريا، المدير العام لشركة ”Diagonal Inversiones“، وهي وكالة عقارات في برشلونة.

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وبحسب الخبير فإن النجم الأرجنتيني يعتبر استثمارا في برشلونة، وقارنه بالبرازيلي نيمار في باريس سان جيرمان الذي اعتبره مجرد تكلفة على فريقه.

وأكد الخبير أن ميسي ساهم في السنوات الأخيرة دون احتساب الموسم الأخير في أكثر من 30 في المئة من إيرادات برشلونة. وبلغة الأرقام فإن النجم الأرجنتيني منح برشلونة أكثر من 619.265.000 مليون يورو وحصل على 383.655.000 وترك فائضا لبرشلونة يبلغ أكثر من 235 مليون يورو.


واعتبر الخبير أن الدراسة تعتمد على برشلونة كشركة وقيمة ميسي فيها حيث يعتبر العامل المهم في إيراداتها، وأن مساهمته يمكن أن تصل إلى 50 في المئة.

وأكد الخبير مارك سيريا أن ميسي مطالب في الوقت الحالي بتخفيض رواتبه مع برشلونة بحوالي 40 في المئة وعقد مدى الحياة، واعتبر أنه سيكون الرابح على المدى الطويل، كما أنه سيخلق تأثيرا على البقية وسيتبعه جميع زملائه.

وكانت صحيفة ألموندو الإسبانية قد فجرت جدلا واسعا بالكشف عن قيمة عقد ميسي في الفترة من 2017 حتى 2021، وهو العقد الذي حصل اللاعب خلاله على 555 مليون يورو أي ما يوازي 138 مليون يورو سنويا ليصبح الرياضي الأغلى في التاريخ.

وما زاد الجدل حول عقد ميسي هو الوضع المادي الصعب الذي يعيشه برشلونة.

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