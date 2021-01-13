خروج بايرن ميونخ حامل اللقب من كأس ألمانيا على يد هولشتاين كيل المنتمي للدرجة الثانية

فرط بايرن ميونخ حامل اللقب في تقدمه مرتين ليودع كأس ألمانيا لكرة القدم من الدور الثاني بخسارة 6-5 بركلات الترجيح أمام هولشتاين كيل المنافس في الدرجة الثانية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 اليوم الأربعاء.

وتقدم حامل اللقب بهدف سيرج غنابري في الدقيقة 14 وأضاع توماس مولر فرصة تعزيز التفوق عندما أطاح بكرة فوق العارضة من ثلاثة أمتار.

وعانى بايرن في الدفاع هذا الموسم واهتزت شباكه بأكبر عدد من الأهداف بعد 15 مباراة له في الدوري لأول مرة منذ 1981 وأدرك كيل التعادل في الدقيقة 37 عندما تفوق بارتلز على المدافع نيكلاس زوله وانطلق نحو المرمى ليضعها في المرمى.



وعلى الرغم من إدخال خمسة تغييرات على التشكيلة التي فرطت في تقدمها بهدفين لتخسر 3-2 أمام بروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الجمعة الماضي استمرت مشاكل دفاع فريق المدرب هانز فليك.

وتقدم بايرن مرة أخرى بركلة حرة من ليروي ساني في الدقيقة 48 وأهدر صاحب الأرض عدة فرص أمام الدفاع المهتز.

وسدد جمال موسيالا لاعب بايرن، الذي نال خمسة ألقاب في 2020 منها دوري أبطال أوروبا، كرة في إطار المرمى وأدرك هاوكه فال التعادل في اللحظات الأخيرة بضربة رأس.

وحافظ كيل، الذي سيواجه دارمشتاد، على هدوئه ليخرج بايرن من هذا الدور لأول مرة منذ عام 2000.

ونفذ كل فريق ركلاته الخمس الأولى بنجاح ثم أضاع مارك روكا ركلة ترجيح لبايرن فيما سجل فين بارتلز ركلة الفوز.