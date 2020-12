الخصوم المحتملون لبرشلونة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا‎

نال نادي برشلونة هزيمة قاسية أمام غريمه يوفنتوس (3-0) على ملعب ”كامب نو“، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات ليتأهل إلى دور الـ16 بمنافسات دوري أبطال أوروبا، كثانٍ مجموعته.

ورفع اليوفي رصيده إلى 15 نقطة ليقتنص صدارة المجموعة السابعة، بينما يتجمد رصيد برشلونة عند 15 نقطة ويتراجع للمركز الثاني.

وستفرض النتيجة المزيد من الضغط على رونالد كومان، مدرب البلوغرانا، مع خسارة الفريق في مباراتين متتاليتين لأول مرة منذ شغل منصبه.

وتقام، اليوم الأربعاء، مباريات أخرى، وتنتظر عدة فرق حسم موقفها من التأهل وعلى رأسهما الثنائي، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

وسيكون خصوم برشلونة المحتملين في دور الـ16 حتى الآن: ليفربول، بايرن ميونخ، مانشستر سيتي، تشيلسي، بروسيا دورتموند.

وباريس سان جيرمان ولايبزيغ حسما تأهلما أيضًا لكن لم يحدد بعد من مهما تأهل كأول مجموعة، بعدما تم تأجيل مباراة الفريق الفرنسي ضد باشاك شهير التركي، إلى اليوم الأربعاء، وذلك باستئنافها من حيث انتهت منذ الدقيقة 16، بطاقم حكام جديد، بعد انسحاب الفريق الضيف من المباراة التي انطلقت على ملعب حديقة الأمراء في الجولة السادسة والأخيرة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكانت المباراة توقفت بسبب ما اعتبره النادي الفريق التركي إساءات عنصرية وجهها الحكم الرابع للمدرب المساعد للفريق التركي بيير ويبو، والذي وصفه الحكم الرابع الروماني بـ“الرجل الأسود“، حيث احتدم النقاش بين الطرفين وقال ويبو أن الحكم تحدث إليه بعنصرية واصفا إياه بـ“الزنجي“، وكان عليه أن يخاطبه باسمه أو بوصفه كعضو في الجهاز التدريبي.

وكانت نتيجة اللقاء عند توقفه تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يخرج لاعبو الفريقين من الملعب.

المتأهلون إلى دور الـ 16 من البطولة حتى الآن:

المجموعة الأولى: بايرن ميونخ في الصدارة

المجموعة الثانية: لم تحسم بعد.

المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي أولاً وبورتو ثانياً

المجموعة الرابعة: ليفربول متصدرا

المجموعة الخامسة: تشيلسي في المركز الأول وإشبيلية في المركز الثاني

المجموعة السادسة: بروسيا دورتموند متصدرا ولاتسيو ثانيا

المجموعة السابعة: يوفنتوس في المركز الأول وبرشلونة ثانيا

المجموعة الثامنة : لايبزيغ – باريس سان جيرمان.

Juve needed to win by two goals tonight. They won by three.

A BIG night for the Old Lady as they top Group G ⚫️⚪️

FT: Barcelona 0-3 Juventus pic.twitter.com/Cbobqcp4jy

— Football on BT Sport (@btsportfootball) December 8, 2020