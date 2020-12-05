تقرير: ماوريسيو بوكيتينو ينتظر إقالة زيدان من ريال مدريد

يعتبر الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدرب السابق لتوتنهام، المرشح الأبرز لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان في ريال مدريد. وذكرت عدة تقارير أن الإدارة اتصلت بوكيل أعماله للاستفسار عن اهتمامه بالمنصب.

ويواجه زيدان مرحلة صعبة في ريال مدريد حيث يعيش أسبوعا حاسما يحدد مصيره، خاصة لقاء الأربعاء المقبل أمام بروسيا مونشنغلادباخ الألماني في دوري أبطال أوروبا، حيث أصبح ريال مدريد مطالبا بالفوز للتأهل لدور الـ16.

ولا يعتبر ريال مدريد الفريق الوحيد المهتم بخدمات بوكيتينو الذي ما زال حرا منذ إقالته من منصبه بداية الموسم الماضي كمدرب لتوتنهام، ويوجد على طاولة عدة فرق أبرزها مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان الذي يضعه على رأس المرشحين لخلافة الألماني توماس توخيل.

وذكر موقع ”ديفنسا سنترال“ أن بوكيتينو طلب من وكيل أعماله إيقاف مفاوضاته مع أي فريق يرغب في خدماته، وذلك من أجل انتظار مصير الفرنسي زين الدين زيدان في ريال مدريد.

وبحسب الموقع، فإن بوكيتينو يرغب في تدريب ريال مدريد، وهي الفكرة الأهم التي يسعى خلفها، لكنه ينتظر مصير زيدان لتقرير مستقبله في ظل عدة عروض على طاولته.

من جهة أخرى ذكر الموقع الإسباني أن إقالة زين الدين زيدان ورحيله عن ريال مدريد أمر يهدد مصير عدة صفقات ارتبط اسمها بالفريق، وكان المدرب الفرنسي خلف المطالبة بالتعاقد معها.

وتضم اللائحة عدة لاعبين فرنسيين أبرزهم بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الذي كان مطلبا رئيسيا للمدرب الفرنسي منذ عودته لتدريب ريال مدريد.

كما تضم القائمة حسام عوار نجم أولمبيك ليون ونبيل فقير لاعب ريال بيتيس والمدافع دايوت أوباميكانو لاعب لايبزيغ الألماني والنجم الشاب إدواردو كامافينغا لاعب وسط رين والشاب ريان شرقي لاعب أولمبيك ليون.