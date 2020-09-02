"ماركا" قبل لقاء الحسم بين بارتوميو ووالد ميسي: "كل شيء أو لا شيء"

تتجه الأنظار، يوم الأربعاء، إلى مكاتب ”كامب نو“، معقل نادي برشلونة، حيث يلتقي جوسب ماريا بارتوميو مع خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لحسم قضية خروجه من الفريق أو بقائه حتى نهاية عقده أو تمديده لمدة موسمين إضافيين.

وحسب صحيفة ”ماركا“، فـ“بارتوميو“ تمكن من جر خورخي ميسي لطاولة المفاوضات وبدء لعبة الشطرنج، حيث يسعى لتحقيق كل شيء أو لن يخرج بأي شيء.

وحسب الصحيفة، فرئيس برشلونة متأكد من إمكانية إقناع خورخي ميسي ببقاء ليونيل في الفريق وعدم المغادرة وسيقترح عليه تمديد عقده حتى صيف 2023 بنفس شروط العقد الحالي، والذي تمت الموافقة عليها منذ عدة شهور من اللاعب ووالده مع ترك الحرية للاعب للرحيل دون شروط مع نهاية كل موسم.

ويهدف بارتوميو، حسب ”ماركا“، لتجنب أن يكون الرئيس الذي سمح برحيل أسطورة برشلونة ولتجنب مشاكل قضائية من الرئيس القادم للفريق، لكون الانتخابات الرئاسية لفريق برشلونة ستجرى قبل نهاية الموسم المقبل.

ويحضر خورخي ميسي الاجتماع بفكرة واحدة، وهي رحيل نجله، بشكل ودي وعدم اللجوء للقضاء والاتفاق بين الطرفين على خروجه دون مشاكل حفاظا على العلاقة التاريخية بين اللاعب وأنصار الفريق وإدارته.

ورغم إصرار بارتوميو على الشرط الجزائي البالغ 700 مليون يورو لخروج ميسي، فاللجوء إلى القضاء قد يحدد مبلغا أقل بكثير ثمنا لخروج النجم الأرجنتيني سيكون بإمكان فرق أوروبية دفعه.

كل المشاكل والصراع القانوني يعرفه الطرفان ومن بين الإمكانيات حصول ميسي على إذن باللعب لفريق آخر في انتظر حسم القضاء للمشكلة مع برشلونة، والتي قد تأخذ وقتا طويلا في المسارات القضائية.

وأكدت ”ماركا“، أن برنامج مفاوضات خورخي ميسي وبارتوميو يتضمن سماع مقترحات الطرفين ثم اجتماع عائلي لميسي مع والده ومحاميه من أجل اتخاذ قرار نهائي في صراعه مع إدارة برشلونة.

طائرة خورخي ميسي, والد الأُسطورة, على بُعد 4 ساعات فقط من مدينة برشلونة ✈️ pic.twitter.com/hlTWpsT9JG — FCB World (@FCBW_A7) September 2, 2020

قوانين غوارديولا

إلى ذلك، ذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية، أن الهولندي رونالد كومان، المدرب الجديد لبرشلونة، بدأ بفرض قوانين انضباطية على اللاعبين من أجل فرض شخصيته وإعادة ترتيب البيت الداخلي للفريق.

وكانت أولى قرارات كومان فرض حضور اللاعبين للتدريبات قبل ساعة من بدايتها، وهو الإجراء الذي كان فرضه المدرب السابق بيب غوارديولا وتم التراجع عليه بعد رحيله نظرا لقوة شخصية اللاعبين وسيطرتهم على المدربين.

وأكدت الصحيفة أن اللاعبين كانوا يأتون متأخرين للمدينة الرياضية في عهد إرنستو فالفيردي ثم كيكي سيتين، لكن كومان أعاد فرض الانضباط واحترام مواعيد التدريبات والحضور قبل ساعة.

من جهة أخرى، يقود المدرب الهولندي برشلونة في أول لقاء استعدادا للموسم الجديد وسيكون المنافس هو فريق أندورا، أحد فرق دوري الدرجة الثانية ”ب“، ويرأسه مدافع برشلونة جيرارد بيكيه الذي اشتراه الموسم الماضي.

وسيجرى اللقاء دون جمهور بملعب يوهان كرويف، الذي يلعب فيه الفريق الثاني لبرشلونة، وسيكون أول لقاء يقوده كومان كمدرب للفريق.

ولن يبدأ برشلونة لقاءاته في الدوري الإسباني بسبب تأخر نهاية موسمه بالمشاركة في الأدوار النهائية لدوري أبطال أوروبا، حيث خرج من ربع النهائي وتم تأجيل لقاءاته في الجولتين الأولى والثانية أمام إلتشي وأتلتيك بلباو.

وسيبدأ برشلونة لقاءات في الدوري الإسباني يوم 26 أو 27 أيلول/سبتمبر الحالي بمواجهة فياريال في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وسيجري برشلونة لقاءه المؤجل أمام أتلتيك بلباو بسان ماميس يوم 6 كانون الثاني/ يناير 2021، فيما لقاء إلتشي يجرى حسب لقاءات الفريق في حال تأهله لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ما بين شهري شباط/فبراير وآذار/مارس 2021.