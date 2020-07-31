باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة الفرنسية بعد فوزه على ليون بركلات الترجيح

توج فريق باريس سان جيرمان بلقب كأس الرابطة الفرنسية للمرة التاسعة، بعد فوزه في المباراة النهائية على أولمبيك ليون بركلات الترجيح ”6-5“.

النسخة هي الأخيرة من كأس الرابطة الفرنسية، إذ تقرر تعليقها انطلاقا من الموسم المقبل.

اتجهت المباراة للأشواط الإضافية بعد التعادل بدون أهداف وبقيت النتيجة متعادلة، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح، التي حسمها سان جيرمان لصالحه.

عريس الليلة 🎉 pic.twitter.com/CDdOX2Gcu3 — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) July 31, 2020

باريس سان جيرمان رفع رصيده إلى 9 ألقاب في كأس الرابطة، وهو صاحب الرقم القياسي. فيما ظل رصيد ليون لقبا وحيدا حققه عام 2001.