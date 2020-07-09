رد فعل بيكيه عند طرد فاتي ولوزانو خلال مباراة برشلونة ضد إشبيلية

فاز برشلونة على جاره إسبانيول برشلونة 1-0 في ديربي كاتالونيا برسم الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني ليرسل جاره لدوري الدرجة الثانية ويقلص الفارق عن ريال مدريد المتصدر لنقطة واحدة.

وشهد اللقاء حالتي طرد في غضون 3 دقائق، إذ طرد الحكم مارتينيز مونويرا بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو، نجم برشلونة الشاب أنسو فاتي في الدقيقة الـ 50 ثم في الدقيقة الـ 53 طرد بول لوزانو لاعب إسبانيول برشلونة.

وركزت صحيفة “ ماركا “ على تعليق جيرارد بيكيه مدافع برشلونة المثير للجدل على طرد زميله ثم طرد لاعب المنافس واهتمت بتناقض التعليقين.

فحين طرد الحكم أنسو فاتي علق بيكيه للحكم :“برافو برافو واحدة أخرى“ لكن رأيه كان مغايرا في قضية الطرد التي طالت لاعب الفريق المنافس وقال :“ برافو برافو ورقة حمراء واضحة ”.

وأكدت صحيفة “ ماركا “ أن التدخلين اللذين كانا سبب البطاقتين الحمراوين في اللقاء يتشابهان تقريبا ولجأ الحكم لتقنية حكم الفيديو لإخراج البطاقة الحمراء، لكن مقاييس جيرارد بيكيه اختلفت بين تعليقه على طرد زميله وتعليقه على طرد منافسه من النقيض للنقيض .

ويثير برشلونة ومدافعه جيرارد بيكيه الجدل ضد التحكيم إذ يتهمه بمنح ريال مدريد الأفضلية منذ عودة منافسات الدوري الإسباني بعد التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا وهو ما سمح لفريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بالصعود لصدارة الترتيب .

وبعد عودة الدوري الإسباني حقق ريال مدريد 7 انتصارات متتالية مقابل تعثر برشلونة في 3 لقاءات انتهت بالتعادل؛ لينقض الفريق الملكي على الصدارة بعدما كان متخلفا بفارق نقطتين قبل التوقف .