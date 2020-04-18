تقرير: أتلتيكو مدريد يراقب وضع لوكا يوفيتش مع ريال مدريد وينوي التعاقد معه

ذكر موقع "ديفنسا سنترال" أن أتلتيكو مدريد يراقب وضع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش لاعب ريال مدريد ومستعد للتعاقد معه حال قرر الرحيل أو وضعه الفريق الملكي في سوق الانتقالات.

وبحسب الموقع فإن المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد يبحث عن مهاجم هداف وراقب لوكا يوفيتش منذ كان في الدوري الألماني كلاعب وهداف لآينتراخت فرانكفورت ويعتبره حلا مثاليا لهجوم الفريق حال الفشل في التعاقد مع الأوروغواياني إيدينسون كافاني.

وكان يوفيتش في طريقه لأتلتيكو مدريد حين كان عمره 16 عاما وبدأ في فريقه الصربي ريد ستار لكن الصفقة فشلت.

وبعد موسم واعد رفقة آينتراخت فرانكفورت سجل خلاله 27 هدفا في 48 مباراة فشل المهاجم الشاب في فرض نفسه مع ريال مدريد ولم يتمكن من إقناع الفرنسي زين الدين زيدان الذي منحه فرصا أقل كما عاندته الإصابات وغيبته لفترة عن الفريق.

وما زالت إدارة ريال مدريد لم تقرر بشكل نهائي في مصير يوفيتش رغم أن عدة تقارير تحدثت عن إمكانية بقائه والاعتماد عليه كمهاجم للمستقبل لكن حال وضعه في سوق الانتقالات فلن تقل مطالب ريال مدريد المالية عن مبلغ 60 مليون يورو، وهو ما دفعه للتعاقد معه.

وسجل يوفيتش هدفين وصنع هدفين في 24 مباراة مع ريال مدريد علما أن عقده مع النادي الملكي يمتد حتى يونيو 2025.