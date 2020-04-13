تقرير: ريال مدريد لن يستعيد مارتن أودريغارد من سوسيداد

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن ريال مدريد سيحترم تعاقده مع ريال سوسيداد على استعارة لاعب الوسط النرويجي مارتن أوديغارد حتى يونيو/حزيران 2021 ولن يعيده لصفوفه الموسم المقبل.

وعلى الرغم من حقيقة أنه بسبب الأزمة الصحية الحالية التي شلت كرة القدم، فمن المستحيل معرفة متى وكيف سينتهي الموسم الحالي، وكذلك متى سينطلق الموسم المقبل وبالتالي لن يدخل الموهوب أوديغارد في خطط النادي الملكي الموسم المقبل وفقا لمحطة "Cuatro" التلفزيونية.

وانضم أوديغارد إلى ريال سوسيداد في صيف عام 2019، وعلى الرغم من اللوائح تسمح بالتعاقد لمدة عام واحد على سبيل الإعارة اتفقت كافة الأطراف على بقاء اللاعب في استاد أنويتا حتى 30 يونيو/حزيران 2021.

وفي ظل الأزمة المالية الحالية التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا وتأثيرها على فترة الانتقالات للموسم المقبل فكر ريال مدريد في استعادة أوديغارد لكن كافة الأمور تشير إلى أنه سيبقى في صفوف ريال سوسيداد للموسم المقبل على أن يعود إلى سانتياغو برنابيو في صيف 2021.

ووفقا للمحطة ذاتها التي نقلت عنها صحيفة "موندو ديبورتيفو" يظل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الهدف الأول لفلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، رغم أن التعاقد معه لن يكون من السهل حتى 2021 حتى وإن لم يجدد عقده مع النادي الفرنسي نظرا لأن عقده الحالي لن ينتهي قبل 2022.

ويمكن تعويض مبابي بالتعاقد مع النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند الذي سيتكلف التعاقد معه 75 مليون يورو.

وبالطبع لا يعني بقاء أوديغارد في ريال سوسيداد عدم التعاقد مع بول بوغبا الذي يظل حلم زين الدين زيدان وكذلك إدواردو كامافينغا حيث إنهما بين أولويات المدير الفني الفرنسي للموسم المقبل.