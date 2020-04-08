شاهد.. لحظة مغادرة رونالدينيو للسجن في باراغواي وذهابه لفندق إقامته الجبرية (فيديو)

نشر العديد من وسائل الإعلام في باراغواي فيديو يوثق لحظة إطلاق سراح النجم البرازيلي رونالدينيو السجن، بعد قرابة الشهر قضاها داخل أسواره برفقة شقيقه.

ووفقا للفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء، فقد ظهر على وجه رونالدينيو السعادة، كما وقف ليوقع للجماهير التي انتظرت خروجه من السجن في باراغواي.

“ Gracias a todos por el cariño y las oraciones” dijo @10Ronaldinho y fue rumbo al hotel para aguardar prisión domiciliaria pic.twitter.com/jFKgWhLTw3 — Edgar Cantero (@edgar_cantero) April 8, 2020

وقال القاضي الذي ينظر قضية البرازيلي رونالدينيو الفائز بكأس العالم لكرة القدم، إنه سيتم إطلاق سراح لاعب برشلونة وميلان السابق من السجن وسيبقى قيد الإقامة الجبرية في باراغواي بعد أن دفع هو وشقيقه كفالة قيمتها 1.6 مليون دولار.

واعتقل رونالدينيو، الذي لعب دورا بارزا في تتويج البرازيل بكأس العالم 2002، في السادس من مارس/ آذار برفقة شقيقه ومدير أعماله روبرتو أسيس.

Ronaldinho heading to the hotel to serve his home prisonpic.twitter.com/EgjTJBb7Zg — Enock Kobina Essel Niccolò Makaveli (@EnockKobinaEsse) April 7, 2020

ووجهت اتهامات للاثنين بمحاولة دخول باراغواي بجوازي سفر مزيفين، ووصف محامي رونالدينيو وشقيقه اعتقالهما بأنه ”مهين وغير قانوني“.

ورفِض طلب لإطلاق سراحهما بكفالة من قبل، لكن القاضي قال، يوم الثلاثاء، إن التحقيق الذي أجري لاحقا جاء في صالح رونالدينيو وشقيقه.

ولم يكشف القاضي جوستافو أماريا عن مزيد من التفاصيل لكن قال، إنه لا يوجد سبب لبقاء الثنائي في السجن بعد دفع الكفالة وبشرط عدم مغادرته البلاد.

وأعطى القاضي الإذن للشقيقين بالانتقال للإقامة الجبرية في فندق بالماروجا في أسونسيون في انتظار المحاكمة.

وغادر الاثنان السجن، يوم الثلاثاء، وسيسمح لهما بتلقي زيارات في الفندق. وأودَع كل منهما 800 ألف دولار في حساب في بنك محلي.

وقال أماريا: ”دفعا كفالة مالية كبيرة لضمان عدم فرارهما“.

ورغم اعتزاله في 2015، لا يزال رونالدينيو، الذي لعب -أيضا- لأندية باريس سان جيرمان وغريميو وأتليتيكو مينيرو وفلامنغو وفلومينيسي، يمتلك شعبية ضخمة بين مشجعي كرة القدم في العالم.

وفاز -أيضا- بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة في 2006 ونال جائزة أفضل لاعب في العالم في 2004 و2005.