شاهد.. لحظة مغادرة رونالدينيو للسجن في باراغواي وذهابه لفندق إقامته الجبرية (فيديو)

نشر العديد من وسائل الإعلام في باراغواي فيديو يوثق لحظة إطلاق سراح النجم البرازيلي رونالدينيو السجن، بعد قرابة الشهر قضاها داخل أسواره برفقة شقيقه.

ووفقا للفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء، فقد ظهر على وجه رونالدينيو السعادة، كما وقف ليوقع للجماهير التي انتظرت خروجه من السجن في باراغواي.

وقال القاضي الذي ينظر قضية البرازيلي رونالدينيو الفائز بكأس العالم لكرة القدم، إنه سيتم إطلاق سراح لاعب برشلونة وميلان السابق من السجن وسيبقى قيد الإقامة الجبرية في باراغواي بعد أن دفع هو وشقيقه كفالة قيمتها 1.6 مليون دولار.

واعتقل رونالدينيو، الذي لعب دورا بارزا في تتويج البرازيل بكأس العالم 2002، في السادس من مارس/ آذار برفقة شقيقه ومدير أعماله روبرتو أسيس.

Ronaldinho heading to the hotel to serve his home prisonpic.twitter.com/EgjTJBb7Zg

— Enock Kobina Essel Niccolò Makaveli (@EnockKobinaEsse) April 7, 2020