صحيفة تكشف موقف ريال مدريد النهائي بشأن مارتن أوديغارد

كشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية قرار نادي ريال مدريد بشأن لاعبه النرويجي مارتن أوديغارد، المعار لريال سوسيداد.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد قررت إعادة أوديغارد بعد نهاية الموسم الحالي، وعدم استمرار اللاعب موسمين مع ريال سوسيداد.

وانتقل أوديغارد من ريال مدريد لريال سوسيداد الصيف الماضي، بعقد إعارة يمتد لموسمين، غير أن اللاعب النرويجي قدم مستوى جيدا، ما أعطى النادي الملكي بأن اللاعب نضج بما فيه الكفاية.

وانضم أوديغارد، البالغ من العمر 21 عاما، لريال مدريد العام 2015، وغادر أكثر من مرة بنظام الإعارة، قبل أن يفجر قدراته مع ريال سوسيداد، حيث قاده لنهائي كأس ملك إسبانيا.

وأشارت ”موندو ديبورتيفو“ إلى أن ريال مدريد كان ينوي الإبقاء على أوديغارد مع ريال سوسيداد، لكن مع الظروف الحالية بسبب فيروس كورونا وصعوبة التعاقد مع لاعبين لعدم استقرار الوضع المالي، فإن القرار جاء بإعادة اللاعب لملعب سانتياغو برنابيو معقل النادي الملكي.

وما يعزز رغبة موقف ريال مدريد بإعادة أوديغارد هو احتمال رحيل النجم الكرواتي لوكا مودريتش بنهاية الموسم الحالي، رغم أن عقده ينتهي في يونيو 2021.

وسجل أوديغارد 7 أهداف وصنع 8 في 28 مباراة مع ريال سوسيداد الموسم الحالي، ويحتل فريقه المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وشارك أوديغارد في مباراتين فقط مع الفريق الأول لريال مدريد، بواقع 122 دقيقة.