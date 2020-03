ماركا: فلورنتينو بيريز وأبيدال قد يكونان مصابين بفيروس كورونا

كشفت وسائل إعلام إسبانية، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني قد يكون أصيب بفيروس كورونا، بعدما التقى ماوريسيو غوميز دي ماتيوس نائب رئيس نادي فلامنغو البرازيلي، الذي تبين أنه مصاب بفيروس كورونا.

وأعلن فلامنغو إصابة ماوريسيو غوميز دي ماتيوس، بعدما خضع لاختبارات طبية في الساعات الماضية، وكانت النتيجة إيجابية.

وقبل أيام، كان ماوريسيو غوميز دي ماتيوس في إسبانيا، حيث التقى بفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، وإيريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة، حيث من الممكن أن يكون قد نقل المرض إليهما أو لأحدهما، خاصة أن أعراض فيروس كورونا تظهر متأخرة.

وفي رحلته إلى إسبانيا، كان رودولفو لانديم رئيس فلامنغو والنائب الثاني غستافو أوليفيرا مع ماوريسيو غوميز دي ماتيوس.

وبحسب ما ذكرت صحيفة ”ماركا“، فإن ماوريسيو غوميز دي ماتيوس ربما نقل الفيروس لمسؤولين آخرين غير بيريز وأبيدال، مثل رامون بلانيس المدير الرياضي لبرشلونة، وفرانك كاربو مدير الإدارة الرياضية وجوردي مور.

Recebi do Real Madrid as fotos oficiais do nosso encontro com o presidente Florentino Pérez

Foi um encontro institucional e bastante proveitoso.@realmadrid pic.twitter.com/zikSK9Lpzr

— Maurício Gomes de Mattos (@MGMFlamengo) March 8, 2020