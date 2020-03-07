التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني (إنفوغرافيك)

يتطلع برشلونة لمداواة جراحه عندما يلاقي ريال سوسيداد، اليوم السبت، على ملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.

وخسر برشلونة 0/2 أمام مضيفه ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو، على ملعب سانتياغو برنابيو، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ26، ليتراجع النادي الكتالوني إلى المركز الثاني، في حين قفز ريال مدريد للصدارة.

ويملك ريال مدريد 56 نقطة مقابل 55 لبرشلونة، مع تبقي 12 جولة على نهاية الموسم.

وتقام مباراة برشلونة وريال سوسيداد على ملعب كامب نو اليوم السبت، الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل المباراة على قناة beIN Sports HD 3، بصوت المعلق علي محمد علي.

وفرض ريال سوسيداد التعادل 2/2 على برشلونة في مباراة الدور الأول على ملعب أنويتا.

وفاز برشلونة 7 مرات، مقابل فوز وحيد لريال سوسيداد، في حين تعادلا مرتين في آخر 10 مباريات مباشرو بين الفريقين.

وتوقعت صحيفة ”سبورت“ أن يعتمد كيكي سيتين مدرب برشلونة على هذه التشكيلة أمام ريال سوسيداد:

حراسة المرمى: مارك آندري تير شتيغن.

الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمونت ليغليت، جوردي ألبا.

الوسط: فرينكي دي يونغ، سيرجيو بوسكيتش، أرتورو فيدال.

الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان غريزمان، مارتن بريثوايت.

في حين توقعت صحيفة موندو ديبورتيفو“ أن يعتمد كيكي سيتين على هذه التشكيلة:

حراسة المرمى: مارك آندري تير شتيغن.

الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمونت ليغليت، جوردي ألبا.

الوسط: فرينكي دي يونغ، سيرجيو بوسكيتش، أرتورو فيدال.

الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان غريزمان، مارتن بريثوايت.

وبعد مباراة ريال سوسيداد يستقبل برشلونة على ملعبه منافسه نابولي الإيطالي في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، علما أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1/1.