دي يونغ قبل مباراة برشلونة ضد ريال مدريد: أتمنى إسقاط ”الميرنغي“ بنفس نتيجة مواجهتي لهم مع أياكس

أعرب الهولندي فرانكي دي يونغ، لاعب وسط نادي برشلونة، عن استعداد فريقه لمواجهة ريال مدريد، في مباراة الكلاسيكو التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الأحد، في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

وقال دي يونغ، في تصريحات أبرزتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية: ”إسقاط ريال مدريد قبل عام من الآن بنتيجة 4-1 برفقة أياكس كانت هذه المباراة مميزة للغاية؛ لأنها جاءت عقب التوقيع مع برشلونة، والآن أريد أن أحقق فوزا آخر في البرنابيو بالنتيجة ذاتها“.

وأضاف: ”بوسكيتس يساعدني كثيرا، كما أننا نتحدث عن كل شيء. وذلك سهل لي العديد من الأشياء، كما أنه كان يبلغني بالأمور التي تحدث عن النادي، وعندما وصلت وجه لي بعض النصائح تتعلق بحياتي“.

وتابع: ”دوري مع برشلونة أود الحصول على الكرة قدر الإمكان، ولكن بالطبع الأمر لا يتعلق فقط بانتقال دي يونغ للعب في البارسا. كان لا بد لي أن أتكيف مع الوضع هنا“.

وأكمل لاعب الوسط الهولندي: ”أفهم أنه عندما تراني الجماهير ألعب ضد نابولي تعتقد أنها لا تشاهد دي يونغ نفسه، الذي كان برفقة أياكس أو هولندا“.

وأتم: ”القضايا المحيطة بالفريق على المستوى الشخصي لا أرى الكثير، لكن هناك العديد من الأمور تحدث. أكبر تغيير حدث في برشلونة قدوم سيتين بدلا من فالفيردي. عقب هذا الأمر أصبحنا نشاهد الكثير من مقاطع الفيديو الخاصة بالتمركز في كرة القدم“.

ويستضيف ريال مدريد غريمه برشلونة في كلاسيكو الأرض ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإسباني على ملعب ”سانتياغو برنابيو“، مساء اليوم.

ويرغب الفريق الملكي في إنهاء لعنة مباريات الكلاسيكو في معقله البرنابيو، إذ لم يسبق له الفوز على أرضه ضد البرسا منذ أكتوبر 2014.

وكان الفوز في مباراة الذهاب بموسم 2014-2015، وانتهت بفوز الميرينغي بثلاثة أهداف لهدف، تحت قيادة الإيطالي المحنك كارلو أنشيلوتي.

ولم يحقق الريال الفوز في الكلاسيكو على ملعب البرنابيو بذلك من1 1945 يوما، أي أنه سيتخطى حاجز الـ2000 يوم بالتمام والكمال إذا لم يحقق الفوز في مباراة اليوم.