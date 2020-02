هل ينهي الموهبة الشابة كامافينغا رغبة زيدان في ضم بوغبا لريال مدريد؟

ظل ريال مدريد يراقب إدواردو كامافينغا لمدة عامين، لكنه بدأ في الأشهر الأخيرة الاهتمام أكثر بلاعب خط وسط رين الفرنسي بمزيد من الاهتمام ليكون بديلا لبول بوغبا الذي يحرص زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي على ضمه.

وتألق اللاعب البالغ من العمر 17 عاما في موسم 2019/2020 بدءا من عرض رائع ضد باريس سان جيرمان في الفوز 2/1 في الكأس، وقد اجتذب ذلك انتباه بعض أكبر الأندية في أوروبا.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية في سبتمبر/أيلول الماضي أن ريال مدريد مهتم بضم كامافينغا حيث أقنع أسلوب اللاعب الفرنسي في اللعب وقدراته البدنية المسؤولين في ريال مدريد بأنه من الضروري محاولة التعاقد معه، حيث تبلغ قيمة كامافينغا حاليا 70 مليون يورو.

ولم تبدأ المفاوضات حتى الآن ولم يكن هناك أي اتصال مع رين، لكن ريال مدريد ببساطة يزن الأمور بعقلانية قبل تقديم عرض لرين.

ويضع ريال مدريد إحدى أولوياته التعاقد مع لاعب إلى جوار كاسيميرو، ورغم أن كامافينغا ليس لاعب خط وسط مدافع بمعنى تقليدي، إلا أنه يناسب ما يبحث عنه ريال مدريد.

علاوة على ذلك، فإن حقيقة أن كامافينغا يحمل الجنسية الفرنسية، على الرغم من أنه وُلد في أنغولا، يعني أنه لن يشغل أحد المواقع الثلاثة غير التابعة للاتحاد الأوروبي في الفريق، والتي يشغلها حاليا فينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو ورودريغو، فضلا عن رينير جيسوس الوافد الجديد.

The best performance from a 16 year old ever Eduardo Camavinga is a beast pic.twitter.com/QMAFAMeby7

— Reagan Tinka ???? (@EasyMoneySnipa6) February 15, 2020