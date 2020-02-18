تركي العجمة يهاجم ”المادة الخام للتعصب“.. والمريسل يشتكي ”الدوري مع وليد“ لوزير الإعلام (فيديو)

هاجم الإعلامي تركي العجمة عبر برنامجه ”كورة“ على قناة روتانا خليجية ما وصفه ”بالمادة الخام للتعصب“ في إشارة إلى أحد الإعلاميين السعوديين دون أن يسميه، لكنه اتهمه بأنه يشعل نار التعصب في البلاد.

وقال العجمة في حلقة يوم أمس من برنامجه ”في بعض الأحيان يكون قدرك أن ‘أكل عيشك’ في وسط به بعض الأشخاص هم المادة الخام للتعصب ومع ذلك يخرجون للحديث عن المهنية ويتحدثون عن نبذ التعصب“.

”ولو بإمكاني الاختيار كنت قدمت برنامجا في وسط اخر. نجد أحد الإعلاميين هو المادة الخام للتعصب ولكنه يأتي ويتحدث عن المهنية ويطالب بتطبيقها. هذا الأمر لن يستمر. بعض الإعلاميين يركبون الموجة وفقا لما تسير. يتحدثون عبر الهاشتاق عن التعصب أو الأخلاق أو الوطنية وفقا لما تسير الموجة“.

#تركي_العجمة:

في بعض الأحيان يكون قدرك أن ”أكل عيشك“ في وسط به بعض الأشخاص هم المادة الخام للتعصب ومع ذلك يخرجون للحديث عن المهنية !@TurkiAlajmah #كورة_روتانا pic.twitter.com/yqbElg7nio — برنامج كورة (@korarotana) February 17, 2020

وواصل العجمة ”الاحترام لا يمكن أن تشتريه مهما حدث. لغة الخطاب من الإعلاميين والمسؤولية شيء مرعب. أين اتحاد الإعلام الرياضي وماذا يفعل سوى إصدار تصاريح للإعلاميين دون أن يعلق على ما يحدث من مشاكل وخلافات“.

وهاجم البعض بالقول ”إني أطالب بإيقاف بعض الإعلاميين لكني لا أعترف بهم كإعلاميين. ما يحدث شيء غريب لكن سنصل للنهاية لكن لا نعرف متى. يجب إيقاف من يتجاوز ويجلس في بيته. اتحاد الإعلام الرياضي لم يكشف عن ما يصدر من إعلاميين ويجوز إيقافهم عليه“.

واشتعلت أزمة بين ناديي الشباب والنصر السعوديين بسبب هجوم بيتروس لاعب النصر على رئيس الشباب خالد البلطان ومطالبته بالصمت، ثم انتشار مقاطع فيديو لعمالة آسيوية وافدة في مدرجات نادي الشباب لتشجيعه أمام النصر بالذات.

المريسل يشكو ”الدوري مع وليد“

وفي السياق ذاته كتب الإعلامي عبد العزيز المريسل عبر حسابه على تويتر يشكو برنامج ”الدوري مع وليد“ المذاع على قناة sbc السعودية بسبب تصريحات صدرت عبر البرنامج مع أحمد المسعود المتحدث باسم نادي الشباب.

وبث المريسل التسجيل المصور عبر مراسل البرنامج مع المسعود وقدم بناء عليه شكوى إلى تركي الشبانة وزير الإعلام السعودي قال فيها ”سعادة الوزير عوقبت كإعلامي على أمور تافهة مقارنة بما يتم من بعض الزملاء الذين يجدون الحماية من العقاب. ولدي سؤال يقتلني: لو قمت بنفس الأعمال التي يقوم بها إعلاميون لا يعاقبون بتصرفات يفعلونها، هل تعاقبوني !؟ هل تشطبوني !؟ هل هل هل و ما أكثر الهلات!!“.

”سعادة الوزير، سأقولها لك ولست نادما في قولي و أنا أتحدث عن نفسي. أنا كإعلامي لا أجد العدالة و المساواة بيني و بين كثيرين من الزملاء الذين يطرحون آراء تفوق النقد. ولا أعرف لماذا!؟“.

وأوضح المريسل النصراوي شكواه قائلا ”بالأمس وجدنا تصريحا عبر برنامج الدوري مع وليد الذي يبث عبر قناة حكومية للأخ أحمد المسعود وهو تصريح (مسجل) وحينما يكون مسجلاً أي أنك تستطيع التحكم به و ممكن حتى تلغي بثه. التصريح احتوى على تدخل المونتاج بوضع (تيتيتيت) في أكثر من مرة“.

”بل وجدنا جزءا من التصريح يحتاج لإيضاح للجميع طالما ظهر علنا وأذيع، بل وضع حتى في الحساب الرسمي للبرنامج“.

وبث الفيديو عبر حسابه على تويتر وواصل معلقا عليه بشأن تصريحات البرازيلي بيتروس ماتيوس لاعب النصر ضد خالد البلطان رئيس نادي الشباب، وجاء رد المسعود قائلا عن أزمة اللاعب خلال مباراة الفريقين الأخيرة بالدوري ”ما صرح به اللاعب يعتبر ردا ذاتيا لعدم وجود تصريح رسمي منا..ما قام به اللاعب أظهره****وهو يردد كالببغاء لأنه يمثل شخصية ****“.

واسترسل المريسل في تصريحات المسعود التي جاء فيها ردا على ما يقال بشأن أن ناديه أحضر بعض الوافدين من الجاليات الأخرى غير السعودية لمؤازرة فريقه أمام النصر في قمة الرياض قائلا ”لا نرد على تغريدات في آخر الليل وخاصة يوم 14 فبراير ونلتمس العذر لها“.

1️⃣

بالأمس وجدنا تصريح عبر برنامج الدوري مع وليد و الذي يبث عبر قناة حكومية للأخ احمد المسعود و هو تصريح (مسجل) و حينما يكون مسجلاً أي أنك تستطيع التحكم به و ممكن حتى تلغي بثه

التصريح احتواء على تدخل المونتاج بوضع (طوط) في أكثر من مرة — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) February 17, 2020

واستفسر المراسل عن المقصود بتغريدات وتصريحات آخر الليل فرد المسعود ”فيه بعض التغريدات تكون آخر الليل خصوصا في 14 فبراير هذه نلتمس العذر لها و لا نرد عليها“.

وطلب المريسل من وزير الإعلام توضيح ما يقصده المسعود بتغريدات آخر الليل في 14 فبراير/شباط، ما يعني ضمنا شكوى منه ضد البرنامج وتصريحات المتحدث باسم الشباب ضد النصر.

هذا وقد بدأ المريسل شكواه بوضع حسابات وزير الإعلام والفراج والمسعود والهيئة العامة للإعلام المسموع والمرئي والحساب الشخصي لوزير الإعلام.