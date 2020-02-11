حقيقة تصريحات غريزمان عن غيرة لاعبي برشلونة منه

نشرت مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية تصريحات للمهاجم أنطوان غريزمان يشير فيها إلى أن زملاءه في النادي الكتالوني يشعرون بالغيرة نحوه بسبب فوزه بلقب كأس العالم 2018 في روسيا.

وقالت المجلة نقلا عن غريزمان ”لن يكونوا قادرين على ذلك لن أتراجع. نعم ، إنهم يشعرون بالغيرة مني (لكأس العالم 2018)! من الأفضل أن تبتسم.“.

وتكشف ”فرانس فوتبول“ في عددها الأسبوعي بعض الكلمات المفترضة لمهاجم برشلونة غريزمان الذي يشتكي فيها من الاستقبال الفاتر الذي تلقاه في غرفة خلع الملابس في برشلونة ، والذي يبرره وفقا للمجلة الفرنسية بالغيرة منه لأنه بطل للعالم.

وتتحدث المجلة الفرنسية واسعة الانتشار عن بداية المهاجم الفرنسي في برشلونة وعلاقته باللاعبين الكبار مثل القائد ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وسيرجي بوسكيتس ولويس سواريز.

وأشارت المجلة -أيضا- إلى أن غريزمان عانى في البداية من أجواء عدائية وكان يعمل في صمت وعانى كثيرا من أجل التكيف والتأقلم مع هذه البيئة.

تصريحات منافية للحقيقة

وأشارت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية إلى أن ما نقلته المجلة الفرنسية عن غريزمان مناف للحقيقة ولا وجود له على هذا النحو وأن المهاجم الفرنسي لم يتحدث مع ”فرانس فوتبول“ أبدا أو أجرى مقابلة معها من الأساس.

أي أن هذه التصريحات التي من المفترض أنها جاءت على لسان غريزمان لم ينطقها هو أو أحد من ممثليه أو محاميه.

ويتضمن كلام ”فرانس فوتبول“ -أيضا- شكوى صديقة غريزمان أريكا شوبيرينا من الحياة في برشلونة وافتقادها للحياة في العاصمة مدريد عندما كان يلعب في أتلتيكو مدريد العام الماضي وأنها قد تدفع غريزمان للرحيل عن برشلونة في نهاية الموسم الحالي وهو ما لم يحدث أيضا.

ولا شك أن هذه التصريحات قد تثير الكثير من الجدل والمشاكل بين المهاجم الفرنسي وزملائه في الفريق خاصة من جاء ذكرهم فيما نشرته المجلة الفرنسية.