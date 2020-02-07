لغز ميليتاو يطارد ريال مدريد بعد السقوط أمام سوسيداد في كأس ملك إسبانيا

تحول البرازيلي إيدر ميليتاو مدافع فريق ريال مدريد الإسباني والمنتقل إلى صفوفه، الصيف الماضي“ قادمًا من بورتو البرتغالي إلى لغز يحتاج لتفسير.

وفشل المدافع البرازيلي حتى الآن بتقديم أوراق اعتماده، وفرض نفسه على التشكيلة الأساسية للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للميرينغي.

إحصائية سلبية

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، إن ميليتاو يمتلك إحصائية سلبية خلال مشاركاته مع ريال مدريد في مباريات الموسم الجاري.

وشارك ميليتاو كلاعب أساس في 10 مباريات فقط هذا الموسم، إلا أن الغريب في الأمر أن الهزائم التي تلقاها الفريق الملكي كانت في ظل وجود ميليتاو كلاعب أساس.

وخسر ريال مدريد 3 مباريات أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، وأمام مايوركا في الدوري الإسباني، ثم مباراة، يوم أمس، أمام ريال سوسيداد في كأس الملك، وكان العنصر الثابت في هذه المباريات هو تواجد المدافع البرازيلي في تشكيل الميرينجي.

إقناع زيدان

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن ميليتاو المنضم لصفوف ريال مدريد مقابل 50 مليون يورو، لم ينجح في إقناع زين الدين زيدان بالاعتماد عليه حتى الآن.

ودفع المدرب الفرنسي بميليتاو في 10 مباريات فقط ضمن التشكيل الأساس، وهو ما كلف ريال مدريد خسارة 11 نقطة من 30 نقطة في هذه اللقاءات.

وأشارت ”سبورت“ إلى أن ميليتاو يواجه صعوبة في التأقلم، نظرًا لأن زيدان اختار 8 تشكيلات مختلفة في المباريات العشر التي لعبها ميليتاو.

وكلفت البداية السيئة للمدافع البرازيلي البالغ من العمر 22 عامًا مركزه في تشكيلة زيدان الذي يعتمد على الثنائي سيرجيو راموس ورافاييل فاران في محور الدفاع.