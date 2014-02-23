بيكي يغيب عن برشلونة للإصابة

مدريد - يغيب جيرار بيكي مدافع برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم عن الملاعب مدة أسبوعين تقريباً بسبب مشكلة في ربلة الساق.

وتعرض الإسباني الدولي بيكي للإصابة خلال المباراة التي خسرها فريقه 3-1 السبت أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، وتراجع على أثرها إلى المركز الثاني بين فرق البطولة بعد ريال مدريد الذي فاز على إيلتشي 3-0.

ويغيب عن صفوف برشلونة أيضاً المدافع الاسباني الدولي خوردي ألبا بسبب إصابة في عضلات الفخذ.

ويتوقع أن يغيب بيكي عن مباراتي فريقه المحليتين المقبلتين أمام الميريا وريال بلد الوليد، إلا أنه يفترض أن يعود إلى صفوف النادي الكتالوني قبل مباراته في إياب دور 16 لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الانجليزي في 12 مارس/آذار المقبل.