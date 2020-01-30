أتلتيكو مدريد يستحوذ على فريق جديد في الدوري الكندي

قالت رابطة الدوري الكندي الممتاز لكرة القدم إن أتلتيكو مدريد حصل على رخصة الفريق الجديد في البطولة والذي سيكون مقره أوتاوا ويشارك في موسم 2020 الذي ينطلق في أبريل/ نيسان.

وبإضافة الفريق الجديد في العاصمة الكندية تصل البطولة إلى ثماني فرق في موسمها الثاني ويرتفع عدد الأندية في أونتاريو إلى ثلاثة بجانب تورونتو وهاميلتون.

وقال أتلتيكو في بيان الدوري الكندي، إن النادي يتطلع لنقل خبراته إلى البطولة وإنه يتمنى أن يلعب دورا في نمو كرة القدم الكندية.

وأضاف ميجيل أنخيل جيل مارين الرئيس التنفيذي لأتلتيكو ”نود نقل خبراتنا إلى بطولة قوية وذات تأسيس واضح وسنعمل سويا مع رابطة الدوري والأندية الأخرى من أجل نمو كرة القدم الكندية“.

وتابع ”نريد أن تشعر جماهير الكرة في أوتاوا بالفخر بالانتماء إلى عائلة أتلتيكو مدريد لكي نبدأ مشاركة قيمنا معهم“.