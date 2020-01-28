تقرير.. الاتحاد وصلابة الدفاع طريق ريال مدريد للقب الدوري الإسباني

يبدو أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد وضع الفوز بلقب الليغا نصب عينيه، حيث كان هدفه الأساسي منذ الصيف الماضي وقد توغلت الفكرة إلى غرفة خلع الملابس حيث احتفل اللاعبون بهدف ناتشو كما لو كان الفوز على ريال بلد الوليد ضمن الفوز باللقب.

وهز ناتشو مدافع ريال مدريد الشباك لينتزع فريقه الفوز بهدف نظيف خارج ملعبه على ريال بلد الوليد يوم الأحد ويستغل خسارة برشلونة في فالنسيا ويتقدم بفارق ثلاث نقاط في الصدارة.

وشارك اللاعب الإسباني أساسيا للمرة الرابعة فقط هذا الموسم في ظل غياب الظهير الأيمن داني كارفاخال بسبب الإيقاف لكنه صنع الفارق في مواجهة متكافئة عندما سجل برأسه بعد كرة عرضية من توني كروس.

ويتصدر ريال مدريد، الذي لم يحرز اللقب منذ 2017، الترتيب برصيد 46 نقطة من 21 مباراة. ويأتي برشلونة، الذي خسر بهدفين نظيفين في أول هزيمة بقيادة مدربه الجديد كيكي سيتين، في المركز الثاني ولديه 43 نقطة ويحتل اشبيلية المركز الثالث برصيد 38 نقطة.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ في تقرير عن طموح ريال مدريد للفوز باللقب المحلي أن المشهد الأكثر إثارة للدهشة هو العناق الذي دخل فيه اللاعب الشاب مع مدربه وهذا يصور تماما العلاقة الخاصة جدا التي يحافظ عليها المدرب الفرنسي مع لاعبيه.

لا تنس أن ناتشو نفسه تراجع في ترتيب اللاعبين في مركزه هذا الموسم، ولعب عدة دقائق أقل مقارنة بالمواسم الماضية السابقة. حيث شارك في الجانب الأيمن بدلا من كارفاخال ليسجل هدف الفوز ويهدي الصدارة للنادي الملكي.

وقال القائد سيرجيو راموس: ”عناق ناتشو لزيدان هو عناق الفريق بأكمله. نحن في الصدارة، لكننا نعلم أن هناك الكثير من المباريات الصعبة المقبلة“.

وكان راموس العائد من الإصابة عنصرا مؤثرا في دفاع ريال مدريد حيث لا يزال القائد أحد مفاتيح انتصارات ريال مدريد وصلابة دفاعه في الموسم الحالي 19-2020.

وريال مدريد هو أقل الأندية التي اهتزت شباكها هذا الموسم حتى الآن برصيد 13 هدفا فقط في 21 مباراة، بعد بداية مهزوزة للموسم شهد خلالها الفريق هشاشة دفاعية ملحوظة ومثيرة للقلق.

تأثير زيدان

وكان لزيدان تأثير كبير في هذا الأمر، بفضل الاستفادة من جميع المدافعين على فترات فضلا عن تألق تيبو كورتوا الذي تخلص أيضا من الشكوك واهتزاز مستواه في بداية الموسم. وكذلك البرازيلي كاسيميرو الذي دائما ما يقوم بدور حلقة الوصل بين الدفاع والهجوم ويجب ألا ننسى الصلابة التي زاد منها وصول الفرنسي فيرلاند ميندي إلى ريال مدريد.

وعبر إيميليو بوتراغينيو مدير العلاقات المؤسسية في النادي عن أهمية الفوز على بلد الوليد واعتلاء الصدارة قائلا ”بالنسبة لنا هي ثلاث نقاط مهمة، الفريق يقدم أداء جيدا وقويا ويجب أن نستفيد من هذه اللحظة. لقد حققنا عدة نتائج جيدة مع تقديم الأداء الأمثل وهذا يجب أن تتم ترجمته لطاقة إيجابية ونتائج إيجابية أيضا“.