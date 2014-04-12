صور.. نجوم برشلونة وزوجاتهم في منزل فابريغاس

رغم المرارة التي يشعر بها لاعبو برشلونة الإسباني عقب الخروج الحزين من دوري أبطال أوروبا على يد أتليتكو مدريد، إلا أن لاعبي البارسا نسوا كل ذلك من أجل صديقهم سيسك فابريغاس.
وحضر معظم نجوم البلاوغرانا حفل عيد الميلاد الأول لـ "ليا" ابنة فابريغاس من صديقته دانييلا سمعان اللبنانية الأصل، وكذلك تشابي وزوجته، وسيرجيو بوسكيتس وزوجته.
وحضر جيرارد بيكيه مع زوجته نجمة البوب الشهيرة شاكيرا والنجم ليونيل ميسي مع صديقته أنتونيلا روسوزو الحفل الذي أقيم في منزل بكيه ليلة الجمعة عشية لقاء غرناطة ضمن المرحلة الـ 33 لليغا.