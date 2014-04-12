صور.. نجوم برشلونة وزوجاتهم في منزل فابريغاس

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لاعبو البارسا يشاركون في حفل عيد الميلاد الأول لـ "ليا" ابنة فابريغاس من صديقته دانييلا سمعان اللبنانية الأصل.