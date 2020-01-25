نادال يواصل تألقه ويصعد لدور الـ16 ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس

سحق الإسباني رفائيل نادال مواطنه بابلو كارينيو بوستا وتأهل للدور الرابع في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم السبت بعد فوزه الكاسح عليه بثلاث مجموعات متتالية وبواقع 6/1 و6/2 و6/4.

وبهذا يبقى سجل نادال خاليا من الخسارة أمام مواطنيه منذ خسارته أمام فرناندو فرداسكو في ملبورن بارك في 2016.

كما عزز نادال المصنف الأول بهذا الفوز على المصنف 30 عالميا كارينيو بوستا سجل انتصاراته على اللاعبين الإسبان إلى 18 فوزا متتاليا.

ولم يواجه نادال الساعي إلى معادلة الرقم القياسي لعدد مرات الفوز في البطولات الكبرى وهو 20 لقبا أي خطر لكسر الإرسال وارتكب فقط 7 أخطاء سهلة طوال المباراة التي استمرت ساعة واحدة و38 دقيقة في ملعب رود ليفر أرينا.

وحسم نادال الفوز وضمن الاستمرار في أولى البطولات الكبرى للموسم الحالي بعد أن اصطدمت كرة خلفية من كارينيو بوستا بالشبكة.

وسيلتقي نادال في دور الـ16 مع الأسترالي نيك كيريوس أو مع المصنف 16 الروسي كارين ختشانوف.