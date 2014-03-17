صور.. ريال مدريد ونجماته

جدل كبير يدور حول أعظم وأقوى أندية العالم في كرة القدم، ونادي ريال مدريد من الأندية التي استطاعت تحقيق إنجازات متميزة أدت إلى امتلاكه قاعدة شعبية كبيرة وهائلة فهو أفضل فريق كرة قدم في القرن العشرين حسب الفيفا.
وتتسابق الصحف يومياً للحصول على أخبار حصرية كانت أو عادية عن نادي ريال مدريد ولاعبيه، ولكن هذا الاهتمام تجاوز اللاعبين ليطال زوجاتهم وصديقاتهم.
وهذه صور أشهر صديقات نجوم ريال مدريد ايكر كاسياس وكريستيانو رونالدو وسامي خضيرة وسيرجيو راموس:
- العارضة الروسية ايرينا شايك صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
- المذيعة الإسبانية سارا كاربونيرو صديقة حارس المرمى ايكر كاسياس
- العارضة الألمانية لينا جيركي صديقة اللاعب الألماني العربي الأصل سامي خضيرة
- لارا ألفاريز صديقة صمام الأمان في خط الدفاع سيرجيو راموس