صور.. ريال مدريد ونجماته

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معظم لاعبي النادي الملكي يعانون حالياً من الشهرة وسلبياتها وذلك لعدم ممارسة حياتهم اليومية كأشخاص عاديين حيث يعتبرون أهدافاً ثمينة لوسائل الإعلام.