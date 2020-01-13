تقرير: وكيل أعمال فالفيردي في نادي برشلونة للاتفاق على إقالته

أشارت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إلى أن وكيل أعمال إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، موجود حاليا في المدينة بعدما تلقى اتصالا من النادي للحضور والاجتماع مع جوسيب ماريا بارتوميو.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه فالفيردي إنه يعلم أن وكيل أعماله في برشلونة حاليا وينتظر حضور اجتماع مع رئيس النادي.

ومن المتوقع أن يصدر قرار بإقالة فالفيردي خلال وقت لاحق بعد انتهاء اجتماع النادي مع وكيل أعماله لإنهاء كافة المتعلقات المالية بين الطرفين.

وفي شأن آخر، قالت محطة RAC 1 الإذاعية، إن وكيل أعمال المدير الفني السابق لأتليتك بيلباو لا يعلم نية النادي لكن الأمور تبدو في طريقها للإقالة، بينما وصل فالفيردي بالفعل لمقر تدريب الفريق قبل موعده بثلاث ساعات.

وكانت تقارير إعلامية كتالونية أشارت إلى أن رئيس نادي برشلونة عقد اجتماعا، مساء الأحد، في مقر النادي، حضره كل من الفرنسي إيريك أبيدال، المدير الرياضي للفريق، وأوسكار غراو، المدير التنفيذي لبرشلونة، اللذين كانا في الدوحة، حيث التقيا بتشافي هيرنانديز، أسطورة الفريق والمدرب الحالي للسد القطري.

وحضر الاجتماع أيضا مسؤول كرة القدم في إدارة الفريق خافيير بورداس ومساعد إيريك أبيدال في الإدارة الفنية رامون بلانيس، وخصص لمناقشة مستقبل المدرب إرنيستو فالفيردي بعد الخروج من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي أقيم في السعودية أمام أتلتيكو مدريد.

وبحسب ”موندو ديبورتيفو“، فإن أبيدال أخبر الرئيس وإدارة برشلونة بنتائج مفاوضاته مع تشافي هيرنانديز ورده بشأن اقتراح تسلمه مهام تدريب الفريق خلفا لإرنيستو فالفيردي، حيث يرفض النجم السابق للفريق المهمة حاليا ويفضل انتظار الصيف المقبل.

ولم يحسم الاجتماع مصير المدرب فالفيردي، ما يؤكد بحسب الصحف الكتالونية استمراره في مهامه، إذ سيقود تدريبات الفريق، اليوم الاثنين، استعدادا لمواجهة غرناطة، الأحد المقبل، في إطار الجولة الـ20 من الدوري الإسباني.

وذكرت إذاعة ”RAC1“ الكتالونية أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام السابق، دخل دائرة المرشحين لخلافة فالفيردي في برشلونة.